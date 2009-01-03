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Yaşam

TOKİ'de isyan

Uşak'ta inşaası süren TOKİ konutlarından çalışan işçiler, maaşlarını alamayınca intihar girişimli eylem yaptı

03 Ocak 2009 02:00

Uşak'ta yapımı devam eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 4. Etap konutları inşaatında çalışan 100 işçi, taşeron firmadan üç aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçilerden 8'i inşaatın çatısına çıkarak, canlarına kıyacaklarını söyledi. Taşeron firma yetkililerinin, 6 Ocak 2009 tarihinde ödeme sözü vermesi üzerine, işçiler eylemlerini ve intihar teşebbüslerine son verdi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki, TOKİ 4. Etap konutlarında çalışan, 100 işçi, üç aydır taşeron firmadan ücretlerini alamayan 100 işçi eylem yaptı. İşçiler, şantiyedeki diğer işçilerin de çalışmasını engelledi. Bu sırada inşaatın çatısına çıkan 8 işçi, ücretlerinin ödenmemesi halinde canlarına kıyacaklarını söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servisi ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, 8 işçiyi intihardan vazgeçirmek için yaklaşık 30 dakika uğraştı. Ancak, işçileri ikna edemedi. Bu sırada taşeron firma yetikilileriin 6 Ocak 2009 tarihinde, ücretlerinin ödeneceğini bildirmesi üzerine işçiler eylemlerine ve intihar teşebbüsüne son verdi.

İşçiler adına konuşan Ali İhsan Hurmanlı, "Memleketlerimizden taşeron firma aracılığı ile Uşak'a geldik. Üç aydır maaş alamıyoruz. Ama bu kriz ortamında normal deyip, çalışmaya devam ettik. Ama biz de bir şekilde hayatımızı sürdürmek zorundayız. Taşeron firma yetkilileri, her aradığımızda maaşlarımızın ödenmesi için bize tarih verdi. Ancak, ödeme olmadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Ailelerine göndermek bir yana karınlarını doyuracak paralarının bile olmadığını ileri süren Hurmanlı, "Para alamadığımız için kredi kartlarına yüklendik. Şimdi, kartlara olan borcumuzu da ödeyemiyoruz. Bazı arkadaşlarımız intiharı bile düşünüyor. Salı gününe kadar taşeron firmaya izin verdik. Yine paralarımız ödenmezse, şantiye deposunu yakacağız" diye konuştu.

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