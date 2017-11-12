TOKİ, Superbrands'in Türkiye araştırmasında 'süper marka' seçildi

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başakanlığı (TOKİ), dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programlarından Superbrands\'in 2016-2017 Türkiye araştırmasında, süper marka olarak seçildi. Farklı sektörlerden 4 bin 988 markanın yer aldığı araştırmada TOKİ, tüketiciler tarafından belirlenen 181 süper marka içinde tek kamu idaresi olarak yer aldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada idarenin, şehirlere değer katan binlerce konut ve sosyal donatı inşa ettiğini ve mutlak kalite hedefi ile yeni üretimler gerçekleştirdiğini söyledi. TOKİ\'nin 2014\'te yenilediği konut üretim çizgisiyle yeni bir markalaşma ve iletişim stratejisi yürüttüğünü vurgulayan Turan, idarenin yatay mimari yaklaşımı, yerellik ve mahalle konsepti üzerine geliştirdiği mimari çözümlerin yanı sıra, vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi amaçlayan avantajlı kampanyalarıyla da tüketici nezdinde öne çıktığını ifade etti.

TOKİ\'nin 181 süper marka içinde tek kamu idaresi olarak yer aldığını belirten Turan sözlerine şöyle devam etti:

\"Yenilediği üretim çizgisiyle tüketiciden destek ve yüksek düzeyde olumlu geri bildirim alan idaremiz gayrimenkul sektörünün süper markası oldu. Süper marka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yerinin temel kriterler olarak belirlendi. Aday markalar, konusunda uzman jüri tarafından değerlendirildi ve 300 marka halk oylamasına kaldı. Çalışmalar sonunda 181 marka, 67 puan barajını aşarak, Türkiye\'nin Süper markalarından biri olmaya hak kazandı.

Son 3 yılda planlama, mimari ve özellikle kalite süreçlerinde yaptığımız düzenleme ve yenilikler, müteahhitten müşavire, mimardan mühendise, malzeme üreticisinden işçiye kadar idarenin tüm paydaşlarınca benimsendi. Yapı sektöründeki tüm paydaşlarımız, yüksek kaliteli üretim malzemeleri ile idaremizle işbirliğine giriyor. Mutlak kalite hedefi doğrultusunda gösterdiğimiz çabaya, toplumsal beklenti ve duyarlılıklara saygılı şehirler inşa etme kararlılığımıza katkı sağlamaları bizleri memnun ediyor.\"

\"YILLARIN TECRÜBESİYLE KALİTEDE FARKLI BİR SAFHAYA GEÇİLDİ\"

Turan, TOKİ\'nin her dönemde sağlam yapılar inşa eden, önemli çalışmalarla büyük bir ihtiyaca yanıt veren bir kuruluş olduğunu belirtti. Yıllar içinde oluşan büyük bir tecrübeye sahip olduklarını ve bu birikimle gelinen aşamada, TOKİ\'nin sektörde kalitede referans olarak gösterilecek bir kuruluş olması için çalıştıklarına dikkati çeken Turan, \"Yakın bir gelecekte TOKİ\'nin sektör içinde, hem malzemede, hem işçiliğinde kalitesi ile referans bir kuruluş olacağına inanıyoruz, bu hedefle çalışıyoruz. İdaremizi, bilhassa malzeme ve işçilik alanında hizmet veren firmaların diğer projelerinde referans gösterecekleri bir noktaya taşıyoruz. TOKİ projelerinde yer almış firmaların, bize sundukları ürün ve üretimlerini diğer projelerinde örnek ve referans göstermeleri, İdaremizin önemli bir başarısı olacaktır. TOKİ, yapı ve üretim malzemelerinin yanı sıra mimari, mühendislik ve uygulama disiplinleriyle de örnek kuruluş olacak. Gayretimiz bunun içindir\" diye konuştu.