TOKİ şimdi de köylere konut yapmak istiyor

HES projeleri, maden ocağı çalışmaları ve köylerdeki çok katlı beton binaların inşaatları nedeniyle Cittaslow (sakin şehir) unvanını kaybetme noktasına gelen Artvin Şavşat’ta muhtarlıklara gönderilen yazıya göre, TOKİ 50 başvuru ile köylere toplu konut yapacak. Projeye başvuruların yapıldığı köyler olsa da genelde yapılaşmaya karşı çıkılıyor. TOKİ'nin yazı gönderdiği köylerin muhtarları projeyle ilgili görüşlerini anlattı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Artvin’in Şavşat ilçesindeki köylere en az 50 başvuru ile toplu konut yapacak. HES projeleri, taş-maden ocakları, köylerde yapılan beton binalar nedeniyle 2015’ten bu yana sahip olduğu Sakin Şehir (Cittaslow) unvanını kaybetme noktasına gelen Şavşat’ta TOKİ’nin toplu konut projesine olumlu bakan da var olumsuz karşılayan da. Muhtarlara gelen yazı dışında proje hakkında, kaç toplu konut yapılacağı, kaç katlı olacağı, fiyatının ne olacağı konusunda hiçbir bilgi yok.

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut’ projesi giderek yaygınlık kazanırken Çevre Şehircilik Bakanlığı, yeni ‘Köy Konut Projesi’ni hayata geçirdi. Artvin’in Şavşat ilçesinde muhtarlıklara, en az 50 başvurunun olması koşuluyla Hazine’ye ait uygun arazilere yada köy tüzel kişiliğine ait yerleşime uygun alanlara konut yapılacağına dair yazı gönderildi.

En kalabalık köyde başvuru olmadı

Bazı köylerde başvuru yapan vatandaşlar olsa da muhtarlar köylerde konut yapılacak Hazine arazisinin yeterli olmadığını söylüyor. Talebin az olduğunu ya da hiç olmadığını belirten köy muhtarları ise proje hakkında kendilerine gelen yazı dışında bilgi verilmediğini belirtiyor.

Şavşat’ın nüfus bakımından en kalabalık köyü olan Pınarlı Köyü (Suloban) Muhtarı Oktay Çelik, “Bizim köyümüzde TOKİ’nin yapacağı konutlara uygun yer yok. Bu yüzden köyümüzde projeye sıcak bakan olmadı. Köylüden de talep gelmedi. Köyümüz 500 hanelik. 50-100 kişilik konut yapıyorsun ama 300-400 kişi ‘orada herkesin hakkı vardır’ diyerek karşı çıkıyor. Zaten 50 başvuru yapan da olmadı” dedi.

Köylerde TOKİ’nin yapılmasının köyün alanını bozacağını söyleyen Çelik, “TOKİ yapıldığında köy yapısı, köy yaşamı bozulur. Mantıklı bulmuyorum. Köylerde altyapının, kanalizasyonunun, suyunun TOKİ’ye uygun olmadığını düşünüyorum. Köy demek bahçeli ev demek, tavuğun, ineğin olduğu bir alan demek.” diye konuştu. Projeye ilişkin açık bilgi verilmediğini dile getiren Çelik, köyde alan olmadığını, devletin tapulu alanlardan istimlak etmesi durumunda projenin yapılacağını fakat köylülerin sıcak bakmadığını belirtti.

Bazı köylerde uygun arazi yok

Köyde TOKİ’ye uygun arazinin olmadığını söyleyen Meydancık Köyü Muhtarı Resul Urhan, “Vatandaşlardan talep olmadığı yönünde İlçe Özel İdare’ye geri dönüş yaptık. Köyde zaten herkesin kendine ait evleri var. İnsanların yüzde 80’in şehir dışında yaşıyor. İnsanlar yatırımlarını İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlere yapmışlar. Bu yüzden köyde insanlardan böyle bir talep olmadı. Köyümüzde 50 kişinin bulunması da mümkün değil” dedi.

Köyde 100 kişinin üzerinde başvuru yapıldığını söyleyen Yavuzköy Köyü Muhtarı Zihni Şimşek ise, “TOKİ, şehirlerdeki gibi betonarme , 4-5 blok veya 5-6 katlı yapacaksa bu köylere uygun bir durum değil. Köylerde yöre mimarisiyle uyumlu olacak binaların yapılması daha uygun olur. Ne yapılacağı, metrekaresinin ne olacağı, fiyat konusunda bilgi yok, sadece talep olup olmadığı soruluyor. Köyde hazineye ait konut yapılacak yerlerimiz de yok. Köy yerleşim alanı dışına doğru yapılabilir. Köyümüz turizme dayalı olsa da hayvancılık yapan insanlarımız var. Yarın bir gün sıkıntılar çıkabilir” diye konuştu.

Proje yazısının gittiği köylerden Kireçli Köyü Muhtarı Şahimerdan Kaya bir çok başvuru olduğunu aktardı; “230 kişi başvurdu. Talep çok oldu, halen daha başvuru yapan insanlar var. Köyümüze ne yararı olur, zararı olur bilemiyorum. Köyümüzde Hazine arazisi olan yerler 100 metrekare, 50 metrekare. Konut yapımına yeterli gelmiyor. Konutların yapılacağı yerler daha tespit edilmedi. Yer bulamıyoruz. Köylerin yaşam koşulları bellidir ama köyümüzde çok talep var.”

Tepeköy Köyü Muhtarı Murat Altun ise şunları söyledi; “Hazine arazisi köyümüzün üst taraflarında. 7-8 kişi başvuruda bulundu. İnsanlar, şehirlerde beton binalardan bıkmışlar. Yapılacak binalar beton olduğu için köyümüzde insanlar istemiyor. Müracaat süresinin ne zaman olduğunu Özel İdare’ye, Kaymakamlığa soruyoruz ama kimseden bilgi alamıyoruz.”

Savaş Köyü Muhtarı Armağan Yılmaz yapılacak evlerin mimarisinin köye uygun olması gerektiğini belirterek “TOKİ, şehirdeki gibi çok katlı binalar yapacaksa bunu kimsenin kabul etmemesi lazım. Ama köy mimarisini bozmayacak şekilde yapılacaksa yapılsın. İnsanlar köye nefes almaya geliyor. 20 kişi müracaat etmişti ama 5 kişi başvurusunu geri aldı. Başka talep olmadı” diye konuştu.