TOKİ, Simav'da fay hattına konut inşa ediyor

T24 - Mayıs ayında 5,7 şiddetindeki depremle sarsılan Kütahya'nın Simav ilçesinde depremzedelerin yerleştirilmesinin planlandığı TOKİ konutlarının, başka bir fay zonu olan ‘Naşa’ fay zonu üzerine inşaa edildiği ortaya çıktı.









Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; 19 Mayıs’ta 5.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Simav halkının yerleştirilmesi planlanan TOKİ konutlarının başka bir fay hattı üzerinde bulunduğu ortaya çıktı. Konutların inşa edildiği bölgenin çok yakınında bulunan “Naşa” fay zonu, MTA’nın verilerine göre 6-6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilecek potansiyele sahip. Simav’da incelemelerde bulunan CHP heyetinde yer alan deprem bilimci ve milletvekili Prof. Haluk Eyidoğan, “Depremden 24 saat sonra vali Simav’ı taşıyacaklarını açıkladı. Simav’ı deprem açısından daha güvenli bir yere taşımıyorlar ki... Güvenli olsa bile daha önce Gölcük, İzmit, Adapazarı’nda da bu yöntem denendi ve başarılı olamadı. Yerinde dönüşümü sağlamak gerek” dedi.



TOKİ tarafından daha önce Simav’ın kuzeyinde Muradınlar civarında inşa edilen konutların kasım ayında dağıtımına başlanması planlanıyor. 19 Mayıs’ta meydana gelen depremde mevcut konutlar zarar görmedi, ancak Simav fayına paralel olarak uzanan “Naşa” fayı büyük bir risk yaratıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün deprem sonrası yaptığı ön değerlendirme raporuna göre “Naşa” Fayı’nın genişliği 5 kilometreyi buluyor. Toplam 20 kilometre uzunluğundaki fay zonunun, 6-6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilecek potansiyeli bulunuyor. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu bölgede 2 ayrı alanda toplam 1248 konut ve 24 derslikli 2 ilköğretim okulu yapımı planlanıyor. Bu amaçla birinci bölgede 656 konut, 24 derslikli bir ilköğretim okulu; ikinci bölgede 592 konut, 24 derslikli ilköğretim okulu olacak.

Yağmurdan kaçarken...



Simav halkını bekleyen yeni tehlikeye dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Prof. Eyidoğan, “Bir riskten kaçarken bir başka risk yaratılıyor. Bunun ne teknik, ne ekonomik, ne sosyal bir getirisi yok” dedi. Yeni bir yerleşim alanı oluşturmadan önce sosyal ve ekonomik açıdan analiz yapılması gerektiğine dikkat çeken Eyidoğan, “Bir kenti başka bir yere taşımanın örneği yok. Yerinde dönüşüm en doğrusu. Fayın tam üzerine olmadığı sürece yapıları kuralına uygun inşa ederseniz sorun çözülmüş olur” diye konuştu.





