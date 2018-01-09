TOKİ, Şile'deki 20 dönümlük ağaçlık araziye toplu 'villa' yapacak

TOKİ’nin, Şile’de ağaçlarla kaplı 20 bin metrekarelik araziye toplu konut inşa etmek için istediği imar artışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylandı. Bu toplu konutların yükseklik sınırı 2 kat olmasından dolayı villa tarzında olacağı belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Şile Belediyesi'nin Ahmetli Köyü'nü kapsayan 2016 yılında hazırladığı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Mart 2017 tarihinde onaylandı. İmar planı 4 Temmuz 2017'de askıya çıkarıldı. Planlama alanı içinde 2 parselden oluşan toplam 20 bin metrekarelik arazinin sahibi olan TOKİ, bu plana inşaat hakkının arttırılması için itiraz etti.

Planlama alanında emsal yani inşaat hakkı 0.25, toplum yerleşim ve kooperatif uygulamalarında 0.35, yükseklik de 6.50 metre (2 kat) olarak belirlenmişti. TOKİ itirazında mülkiyet sınırının imar sınırı olarak değiştirilmesini ve inşaat hakkının kendisine ait parsellerde 0.40'a çıkarılmasını istedi. Talep Şile Belediye Meclisi tarafından 15 Eylül 2017'de kabul edildi ve geçtiğimiz aralık ayında onaylanmak üzere İBB Meclisi'ne gönderildi.

"Çoğunlukla ağaçlık"

TOKİ'nin imar artışına ilişkin itirazıyla ilgili İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda TOKİ'nin mülkiyetindeki parseller “çoğunlukla ağaçlıklı, kısmen de boş” olarak tanımlandı. Talebe ilişkin değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, teklif edilen plan değişikliğinin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu kısmen arttırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek söz konusu bölgede İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce bölge plan yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uyarılara karşın İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunan plan değişikliği İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. İnşaat hakkı arttırılan ağaçlarla kaplı parsellerin etrafı havuzlu villalarla çevrili durumda.