TOKİ, şehit ailesine verilen evin parasını istiyor

Şehit ailesine hibe edilen evin parasını isteyen TOKİ, Meclis gündemine geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu uygulamaya örnek olarak Şehit Bilal Batırır’ın ailesine yapılan tebligatı örnek gösterdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ'nin hesapları ele alınırken konuyu gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “TOKİ bu vatan için canını verenlerin geride kalan ailesine ev sahibi olması için faizsiz kredi veriyor. Değil kredi bizim o evi aileye bedelsiz vermemiz lazım” dedi ve şehit Batırır'ın ailesinin durumunu anlatarak şunları söyledi:

“Şehidin eşi Hatice Batırır'a, kocasının ölümü sonrası 65 metrekarelik bir TOKİ evi hibe ediliyor. Yıllar sonra Bursa'daki TOKİ evinin parası aileden isteniyor. 65 metrekarelik ev için 50 bin TL isteniyor. Hatice Batırır bu paraya TOKİ'nin ihtiyacı olmadığını, ama kendisinin ihtiyacı olduğunu söylüyor. ‘Bu parayı bizden almasınlar, içimizi de daha fazla yaralamasınlar' diyor. Babası şehit olduğunda 4 aylık olan oğlu Hasan da ‘TOKİ bu parayı istiyorsa, o zaman babamı da geri versinler' diyor.”

TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ise ev konusunun göçmen konutlarıyla ilgili olduğunu belirtmekle yetindi.

Çavuş Bilal Batırır, 1996'da Mardin'de şehit olmuş, kalorifer kazanına atılarak yakıldığı öne sürülmüş ve cesedine ulaşılamamıştı.