-TOKİ SAFRANBOLU EVLERİNE SAHİP ÇIKTI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünya miras listesinde yer alan tarihi Safranbolu evlerini restore edecek. TOKİ, konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra Anadolu'nun köklü tarihine de sahip çıkmaya devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evleri restore etme kararı aldı. UNESCO tarafından, 1994 yılında dünya kültür miras listesine alınan tarihi Safranbolu evleri, TOKİ tarafından sağlanan destek sayesinde kültür ve turizm hayatına kazandırılacak. 1975 yılında sit alanı ilan edilen Safranbolu, bugüne kadar bozulmaya uğramadan gelebilmiş az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri. 18 ve 19. yüzyıl karakteristik Türk mimari örneklerinin yer aldığı Safranbolu'da yaklaşık 800 tarihi yapı koruma altında. 3 han, 1 özel müze, 25 cami, 5 türbe, 8 tarihi çeşme, 5 hamam, 1 tarihi saat kulesi ve 1 güneş saatinin de aralarında bulunduğu Safranbolu evleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Yıllara meydan okuyan Safranbolu evlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçen TOKİ, 23 konağı aslına uygun olarak restore etti. TOKİ, yeni restorasyon projeleri için yapıların mülkiyetini elinde bulunduranlardan talep bekliyor. -TARİHİ TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJESİ- Tarihi tescilli kültür varlıklarının restorasyonu projesini 2005 yılında başlatan TOKİ, bu kapsamda son 5 yılda 22 milyon 724 bin liralık kaynak aktararak İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Amasya, Hatay, Bartın, Çanakkale, Muğla, Uşak, Kastamonu, Tokat, Giresun, Edirne, Şanlıurfa ve Artvin ile Safranbolu, Kalecik, Bergama, Ürgüp, Avanos Taraklı, Mudurnu, Göynük, Bolaman, Bandırma, Ayvalık, Milas, Foça, İnegöl, Mudanya, İnebolu, Kemaliye Taşköprü, Alanya ve Osmaneli ilçeleri ve Mustafapaşa, İbrahimpaşa Kalkan, Uzungöl, Adatepe ve Şirince beldelerindeki 303 yıkık dökük tarihi yapıların aslına uygun olarak restore edilmesini sağladı. Tarihi tescilli kültür varlıklarının restorasyonu için uygun koşullarda kredi desteği sağlayan TOKİ, 5 yıl öncesine kadar yıkık dökük haldeki Cinderenler Evi, Değirmenci Konağı, Betenler Konağı, Asmalı Konak ve Gümüşlü Konak'ın da aralarında bulunduğu yapıları restore ederek otel, lokanta, dükkan ve konut olarak hizmete soktu.