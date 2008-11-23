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Yaşam

TOKİ önce verdi sonra aldı

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Çiçek anahtarları dağıttı, törenden sonra TOKİ geri topladı

23 Kasım 2008 02:00

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Çiçek anahtarları dağıttı, törenden sonra TOKİ geri topladı

Amasya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan ve geçen hafta Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek tarafından hak sahiplerine verilen 279 dairenin anahtarlarının, dairelerin tamamlanmadığı gerekçesiyle törenin ardından geri alındığı ortaya çıktı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Amasya'nın İstasyon Mahallesi'nde yaptırılan 279 dairenin anahtarları 1 Kasım tarihinde düzenlenen törenle Bakan Çiçek tarafından hak sahiplerine verilmişti. Ancak Bakan Çiçek'in tören sonrası kentten ayrılmasından hemen sonra evlerine taşınmayı uman hak sahiplerinden, dairelerin anahtarları TOKİ görevlileri tarafından geri toplandı.

Yetkililer, dairelerdeki bazı eksikliklerin tespit edildiğini ve bunların tamamlanması için inşaat firmasına bu ayın 27'sine kadar ek süre verildiğini belirtti.

Memur olduğu için ismini vermek istemeyen hak sahibi bir kişi, törende göstermelik anahtarların dağıtıldığını belirterek, “Bakan Çiçek'in ayrılmasından sonra da anahtarları geri topladılar. TOKİ evleri 11 ayda teslim edilecekti. Ancak 22 ay oldu ve halen dairelerimize giremedik” dedi.

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