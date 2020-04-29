TOKİ’nin kura tarihi Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kura tarihi tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs dolayısıyla ertelendi. Tedbirler kapsamında 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan çekiliş, 18 Haziran Perşembe günü Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak. Kuralar İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yunusemre Belediyesi’nin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak.

Projede 245 adet 2+1, 105 adet de 3+1 konut yer alacak. 2 bin 456 başvurunun yapıldığı projede hak sahibi belirleme kuraları 5 Mayıs Salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılacaktı. Ancak tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kura tarihinin ertelendiği duyuruldu.

TOKİ’den yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında kuraların 18 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacağı belirtilirken; İnternet üzerinden de canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.