"TOKİ'nin Kırım Tatarlarına konut projesi" yorumu: Ruslar bunu Kırımlıları Kırım dışında kalıcı hale getirecek bir çözüm olarak memnuniyetle karşılayabilir

Gazete Duvar yazarı Fehim Taştekin, Kırım Tatarları için TOKİ'nin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinde konut inşa edeceğine dikkat çekti ve durumun Rusya'yı memnun edebileceğini ifade etti.

Bugünkü köşesinde, "Türkiye ile Ukrayna arasında varılan mutabakata göre Kırım’ı terk eden Kırım Tatarları için Kiev, Mikolayiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ tarafından 500 konut inşa edilecek" yazan Taştekin, "Ruslar bunu Kırımlıları Kırım dışında kalıcı hale getirecek bir çözüm olarak memnuniyetle karşılayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Taştekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kırım'ın ilhakını tanımama kararını sürdürdüklerini en çok vurgulayan dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Taştekin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan bir de Kırım’ın ilhakını tanımama kararını sürdürdüklerini vurguluyor. Bunu en çok tekrarlayan dünya lideri. Ayrıca ortak açıklamada işgal altındaki tüm toprakların geri alınması için koordinasyonun sürdürüleceği belirtiliyor.

Barışçıl çözüme vurgulardan belki gerilimin Minsk zeminine doğru kıvrıldığı sonucu çıkarılabilir. Fakat burada müzakere edilen Donbass bölgesi, Kırım değil. Rusya, Normandiya Dörtlüsü olarak yürüttükleri müzakerelerde Kırım’ı tartışma konusu yaptırmadığı gibi Kırım Platformu’nu da “Rusya’nın toprak bütünlüğüne kasteden bir oluşum” olarak görüyor. Kiev-Ankara eşgüdümünün sağlandığı Kırım Platformu’nun ilk zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de düzenlenecek. Erdoğan Kırım’ı kurtarmak için Kiev’e, Putin’in Simferopol'de yaptırdığı caminin açılışı için Kırım’a davetli. Bu top nasıl çevrilecek?

Bir taraftan da Türkiye ile Ukrayna arasında varılan mutabakata göre Kırım’ı terk eden Kırım Tatarları için Kiev, Mikolayiv ve Kerson şehirlerinde TOKİ tarafından 500 konut inşa edilecek. Ruslar bunu Kırımlıları Kırım dışında kalıcı hale getirecek bir çözüm olarak memnuniyetle karşılayabilir.