-TOKİ KONUTLARI MECLİS DENETİMİNDE TBMM (A.A) - 11.07.2010 - TOKİ konutları, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Hak sahiplerinden gelen şikayetleri araştırmak için TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, TOKİ'nin Gölbaşı Örencik'te yaptırdığı ve birçok hak sahibinin de oturduğu konutlarda incelemelerde bulundu. Geçen yılın sonunda evlerine taşınmaya başlayan vatandaşların yol, su, elektrik, doğalgaz ve altyapıyla ilgili birçok sorunla karşılaşmaları üzerine şikayette bulundukları Dilekçe Komisyonunda oluşturulan alt komisyon, sorunların giderilmesi için ilgili tarafları dinledi ve gerekli yazışmaları yaptı. Başkanlığını AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın, üyeliklerini ise AK Parti Muş Milletvekili Seracattin Karayağız ile MHP Aydın Milletvekili Recep Taner'in yaptığı alt komisyon, çalışmalarına başladıktan sonra, inşaat mühendisleri odası teknisyenlerinden 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyeti, TOKİ'nin Örencik ile Yenimahalle'deki konutlarını teknik incelemeye tabi tuttu. Heyet, konutlarda tespit ettiği eksiklikleri rapor halinde alt komisyona sunacak. -KESİN TESLİMLER BU AY İÇERİSİNDE- İncelemeleri sırasında alt komisyona bilgi veren TOKİ Uygulama Şube Müdürü Ertuğrul Kurt, Örencik'te 5 bin üzerinde konut yapmayı planladıklarını söyledi. Teslim edilen 2 bin 700 konutun yaklaşık 2 bininde oturulduğunu belirten Kurt, evlerin teslimi sırasında bazı sıkıntılar olduğunu, ancak bu sıkıntıları zamanla giderdiklerini ve halen de gidermeye devam ettiklerini kaydetti. Kurt, konutların kesin teslimlerinin bu ay içerisinde yapılacağını bildirdi. -''EKSİKLİKLER İLK BİR YIL GİDERİLİYOR''- TOKİ İzleme ve Kabul Daire Başkanı Maşallah Mutlu ise TOKİ'nin yaptığı projelerde ilk bir yıl eksiklikleri takip edip gidermeye çalıştıklarını söyledi. ''Çünkü kullanılınca kusuru ortaya çıkan yerler olabiliyor'' diyen Mutlu, bütün evlere, şikayetlerini yazılı olarak bildirmeleri için dilekçe dağıttıklarını belirtti. Bilirkişi heyetinde yer alan İnşaat Mühendisleri Odasından Bahattin Sarı da bazı konutlarda eksiklikler tespit ettiklerini söyledi. Evlerin projelerinin ve taşıyıcı sistemlerinin iyi olduğuna işaret eden Sarı, ''Evler teslim edilirken iskanı var, ancak ilk etapta yol, su, elektrik ve doğalgazda eksiklikler olduğu için oturanlar biraz sıkıntı yaşamış'' dedi.