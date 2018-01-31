TOKİ, Kırşehir'de kura çekimi yaptı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile 2009 yılında başlatılan Bağbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin üçüncü ve son etabında yapılan konutların satışları bugün gerçekleştirildi.

Kırşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TOKİ’nin Bağbaşı 3\'üncü etap konutlarında yaptığı 1126 konuttan 991’inin satışına başvuruda bulunanlar arasında kura çekimi yapıldı. TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda yapılan kura çekimine 200’e yakın kişi katıldı. Çekilen kura sonunda konut sahibi olmaya hak kazananların sözleşmeleri 8 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kura çekiminde asıl listeden ismi çıkanlar arasında sözleşme imzalamayanların yerine yedek listeden hak sahibi olanlar arasında 15 Mart 2018-27 Mart 2018 tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.

Başvurular 3 kategoride kabul edildi. Birinci kategoride Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler, ikinci kategoride en az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar, son kategoride ise diğer kişiler başvuruda bulundu. Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlendi. Yüzde 40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının yüzde 5’i kadar (2+1 konutlarda 6 adet, 3+1 konutlarda 44 adet olarak belirlendi.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenenler 8 Şubat 2018-8 Mart 2018 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklar. Tercih edilen peşinat miktarına göre 120, 156, 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecek. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacak. Konut sahibi olanlar ilk taksit ödeme tarihini konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacaklar. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 2 Şubat 2018, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 9 Mart 2018, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 28 Mart 2018 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecek.