TOKİ Kayaşehir'de mahalle konseptini canlandırmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA) TOKİ Kayaşehir’de mahalle konsepti ile ürettiği bin 892 konutu satışa sunacak. Konutlar 4 Ekim’de kurayla satılacak. TOKİ Başkanı Turan, \'\'Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız, en düşüğü 144 bin TL\'den başlayan ve en düşüğü 603 TL taksitle imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de mahalle konsepti ile orta gelir grubuna hitap etmesi planlanan bin 892 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı. 05 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 4 Ekim\'de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 144 bin TL\'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 603 TL’den başlayacak.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelirl grubundaki vatandaşlarımız için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 144 bin TL\'den başlayacak ile en yüksek 477 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara baş vuruda bulunabilecekler” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ CANLANIYOR

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1892 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.”

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ\'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir” İfadelerini kullandı.

BAŞVURULAR EYLÜL\'DE KURA EKİM\'DE

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 05 Eylül – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul \'daki bütün şubelerine başvurarak 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabileceğini söyledi. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL\'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL. Konut kuralarının 04 Ekim 2017 tarihinde Noter huzurunda yapılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.

Kayaşehir’de Mahalle konsepti ile üretilen bin 892 konut 4 Ekim\'de kurayla satılacak

TOKİ Kayaşehir’de mahalle konsepti ile ürettiği bin 892 konutu satıla sunacak. Konutlar 4 Ekim’de kurayla satılacak. TOKİ Başkanı Turan, \'\'Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız, en düşüğü 144 bin TL\'den başlayan ve en düşüğü 603 TL taksitle imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de mahalle konsepti ile orta gelir grubuna hitap etmesi planlanan bin 892 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı. 05 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 4 Ekim\'de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 144 bin TL\'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 603 TL’den başlayacak.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelirl grubundaki vatandaşlarımız için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 144 bin TL\'den başlayacak ile en yüksek 477 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara baş vuruda bulunabilecekler” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ CANLANIYOR

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1892 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.”

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ\'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir” İfadelerini kullandı.

BAŞVURULAR EYLÜL\'DE KURA EKİM\'DE

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 05 Eylül – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul \'daki bütün şubelerine başvurarak 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabileceğini söyledi. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL\'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL. Konut kuralarının 04 Ekim 2017 tarihinde Noter huzurunda yapılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.