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TOKİ Kayaşehir’de açık artırma ile konut ve iş yeri satışı yapacak

İSTANBUL, (DHA) TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir’deki mahalle konseptli projesi içerisinde yer alan 108 konut ile 10 iş yeri “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sunulacak

24 Eylül 2017 16:48

İSTANBUL, (DHA) TOKİ\'nin İstanbul Kayaşehir’deki mahalle konseptli projesi içerisinde yer alan 108 konut ile 10 iş yeri “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sunulacak.

Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, konut inşaatının yanında ihtiyaç duyulan her alanda projeler ürettiklerini söyledi. İstanbul Kayabaşı’nda “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran konut projeleri yürüttüklerini belirten Turan, proje içerisinde yer alan 108 tripleks konut ile 10 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracaklarını söyledi.

Açık artırmanın 12 Ekim 2017, saat 13.30’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’unda yapılacağını belirten Turan, yaptıkları ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabildiğini aktararak, ihaleye katılım şartları, proje detayları, ihale tarihleri ve diğer ayrıntıların açık şekilde internet sayfalarında yer aldığını söyledi.

Açık arttırmaya sunulacak 108 tripleks konutun 658 bin TL’den, 10 iş yerinin ise 321 bin TL’den başlayan fiyatlardan başlayacağını söyleyen Turan, %25 peşin 120 ay vade ödeme planının olacağını kaydetti. 

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular, teminatlar Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma gününde de başvuru kabul edilecektir.” dedi.

Kayabaşı’nın hızla geliştiğini söyleyen Turan, Kayabaşı’nda planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern iş yerlerinde iş yapmaları için projeler tasarladıklarını söyledi.

Başvuru alınmasının 27 Eylül 2017 – 12 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılabileceğini belirten Turan,  12 Ekim’de yapılacak açık artırma sonrası alıcı olmayanların teminatlarının 19 Ekim’de iadeye başlanacağı söyledi.

İnşaatı tamamlanma aşamasındaki konut ve iş yerlerinin farklı gelir gruplarından insanları bir araya getireceğini vurgulayan Turan, “Burada mahalle konseptinden bahsediyorsak bunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Sadece alt gelir grubundan insanların yaşadığı yerde semt, mahalle oluşmaz.  Bizim geleneksel mahalle kültürümüz farklı gelir grubundan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Satışa sunacağımız konut ve iş yerlerimiz de farklı gelir grubunda olan vatandaşlarımızı bir araya getirip özlediğimiz mahalle kültürünü yaşatacak.” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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