TOKİ, iktidara yakın firmalara 17 yılda 106 milyar lira ödemiş

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 17 yılda iktidara yakın firmalara 106 milyar lira ödediğini açıkladı.

Bakan Kurum, Kılıç’ın ilgili soru önergesini TOKİ’den aldığı bilgilerle yanıtladı. Kılıç’ın “TOKİ’nin hisse devriyle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’deki kamu payı yüzde 50’nin altına düşürülerek TBMM KİT Komisyonu’nun denetim alanı dışına çıkarılıp 50 gün içinde 85 milyon lira zarara uğratılmasının sorumlusu kimdir” sorusuna, Bakan Kurum, “Bahsedilen husus, 2013 yılı sonlarında geri alınan hisselerle ilgili olup, böyle bir zarar söz konusu değildir” yanıtını verdi.

Bakan Kurum’un, “TOKİ, AKP hükümetleri döneminde müteahhit firmalara ne kadar hak ediş ödemesi yapmıştır” sorusuna verdiği, “TOKİ tarafından 2003 yılından bugüne kadar yüklenicilere KDV dahil 106.904.814.217,60 TL hakkediş ödemesi gerçekleştirilmiştir” yanıtı ile aktarılan kaynağı ortaya koydu.

CHP’li Kılıç, AKP’nin, TOKİ aracılığıyla 18 yılda yandaş müteahhitleri ve firmaları ne kadar çok zengin ettiğinin bilindiğini, ancak ne kadarlık bir kaynak aktardığının bugüne kadar bilinmediğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Bakanın soru önergemize verdiği cevap, artık bu bilinmezliği ortadan kaldırmıştır. AKP iktidarı yandaş firmalara 17 yılda 106 milyar 904 milyon Lira aktarmıştır. AKP hükümetleri döneminde TOKİ’den iş alan firmalar ile devlet ihalelerini kazanan şirketlere baktığımızda, kimlerin zengin olduğunu görebilmekteyiz. Cengiz İnşaat, Limak Grup, Kolin Grubu, Çalık Holding, Kalyon Grubu, Sancak Grubu, Torunlar Grup, Rönesans Şirketi... Bu şirketlerin isimleri farklıdır ama bir özellikleri vardır, o da AKP’ye yakın olmalarıdır, hatta bazılarının akrabalık ilişkisi içinde olmasıdır. Milletin ise açlık ve sefaletle içerisinde boğuşması umurlarında olmamıştır.”