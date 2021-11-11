TOKİ, Dilovası'nda yapacağı millet bahçesi için 37,6 Milyon TL harcayacak

Geçtiğimiz yıllarda 18 millet bahçesi için 390,5 milyon TL harcayan TOKİ, Kocaeli’nde 5 Ağustos’ta yapımına başlanan millet bahçesi için ödeyeceği para da belli oldu. Türkiye’nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dilovası’nda inşa edilen millet bahçesi için 37 milyon 653 bin TL’ye imza atıldı.

Kocaeli’nin 51 bin 60 nüfuslu ilçesi Dilovası ilçesine inşa edilecek millet bahçesi için 28 Temmuz’da imzalanan sözleşmenin detayları, yüksek maliyeti ortaya çıktı.

Toplam 218 bin 652 metrekarelik alanı kapsayacak millet bahçesinin yapım ihalesi, 12 Nisan’da gerçekleştirildi. İhale için 40 şirket doküman satın alırken ihaleye 20 şirket teklif verdi. TOKİ, 10 teklifi ön başvuruda eleyerek teklif sayısını 10’a düşürdü. Son değerlendirmenin ardından ihale, Derinsu Proje ve Baytimur isimi inşaat şirketlerine bırakıldı. Şirket ile TOKİ arasında imzalanan ihalenin bedeli kayıtlara, 37 milyon 653 bin TL olarak geçti.

"Doğru bulmak mümkün değil"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Dilovası’na yüksek maliyetle millet bahçesi yapılmasını eleştirdi. Yurttaşın hayat pahalılığı, geçim zorluğu gibi temel ve hayati sorunlara çözüm beklediğinin altını çizen Tarhan, “Millet bahçesi müjde değil, maddi bir yüktür” dedi.

Kentin öncelikli sorunlarının çözümüne yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Tarhan, şunları kaydetti:

“Kocaeli’ni güzelleştirecek, şehrin ekonomisine, halkın huzuruna katkı sağlayacak her projenin yanındayız. Kocaeli, İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan ikinci il. Nüfusumuz hızla artarken aynı hızla yatırımlar gerçekleştirilmiyor. Yoğun göç, plansız yerleşim ve sanayi yapılaşmasından kaynaklı olarak Kocaeli’nde trafik, imar, altyapı, hava, çevre ve gürültü kirliliği, atık yönetimi, işsizlik gibi sorunlarda artış görülürken 37 milyon 653 bin TL’ye Millet Bahçesi yapmayı doğru bulmak mümkün değil.”

"Amaç inşaatlarla birilerini zengin etmek"

Yaz aylarında Marmara’da yaşanan müsilaj sorununun, Kocaeli’yi de yoğun bir şekilde etkilediğini anımsatan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kocaeli’nin en temel sorunlarından biri çevre, hava ve su kirliliği... Doğayı ve yerleşim yerlerini hiçe sayarak özellikle otoyol çalışmaları başta olmak üzere, inşaatlarda kullanılması amacıyla açılan taş ocaklarının doğa tahribatı da temel çevre sorunları arasındadır. Tüm bu sorunları görmezden gelip, bunlara çözüm üretmeyip, doğayı katledenler suni millet bahçeleriyle insanları doğayla buluşturmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Ama burada yine amaç inşaatlarla birilerini zengin etmek… Kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı konutlar üretilmesi noktasında büyük eksiklikler yaşanırken TOKİ’nin işi bahçe yapmak mı?”