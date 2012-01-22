-TOKİ, depremzedelere 15 bin konut yapacak VAN (A.A) - 22.01.2012 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, ''Bize şimdiye kadar Erciş'te 5 bin, Van'da 10 bin olmak üzere tevdi edilen toplam konut sayısı 15 bin'dir. Sayın Başbakanımızın beyanatları doğrultusunda inşallah Ağustos ayı sonu itibariyle konutları afetzedelerin hizmetine sunacağız'' dedi. TOKİ'nin Van'daki depremzedeler için yaptığı kalıcı konutlar ve konteyner kurma çalışmalarını inceleyen TOKİ Başkanı Karabel, yapılan çalışmalarla ilgili Van Valiliği salonunda basın toplantısı düzenledi. Van'da meydana gelen depremlerden sonra Başbakanlık AFAD ve TOKİ Başkanlıkları olarak en hızlı şekilde koordine olduklarını ifade eden Karabel, kalıcı konutlar için arazi tespitlerini yaptıklarını, depremzedelerin geçici barınması için konteynerlerin ihalelerini yaparak, gerekli altyapı için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Van merkez ve köylerde 6 bin adet konteynere vatandaşların yerleştirildiğini belirten Karabel, merkez ve Erciş'te 28 bin konteynerin altyapı çalışmasının son aşamaya geldiğini söyledi. Depremden Kevenli, Bostaniçi, Bardakçı, Korubaş ve Kalecik'te kalıcı konutlar için arazi çalışması yapıldığını, Edremit'te arazi belirleme çalışmasının devam ettiğini ifade eden Karabel, şöyle devam etti: '''Edremit'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlarını tamamlamak üzere. Depremden sonra şimdiye kadar Van'da 3 bin 201, Erciş'te ise 2 bin 16 olmak üzere toplam 5 bin 217 konut kalıcı konutun ihaleleri yapılmıştır. Bu hafta Van ve Erciş için 4 bin 666 konutun ihalesi daha yapılarak bu sayı 9 bin 883'e ulaşmış olacak. Bu konutlarla birlikte 18 okul, 17 ticaret merkezi ve 16 cami de inşa edilecek. Sayın Başbakanımızın beyanatları doğrultusunda inşallah Ağustos ayı sonu itibarıyla konutları afetzedelerin hizmetine sunacağız. Bize şimdiye kadar Erciş'te 5 bin ve Van'da 10 bin olmak üzere tevdi edilen konut sayısı 15 bin'dir. Yapmış olduğumuz ihalelerde bloklar da yükselmeye devam ediyor. Van depreminin en büyük zorluğu kış ayının başlarında olmasıdır. Kütahya Simav depremi 19 Mayıs'ta meydana gelmişti. 6 ayda tamamladığımız konutlara vatandaşları yerleştirdik. Van'da da Ağustos ayında, verilen sözler çerçevesinde işlerimizi tamamlama azmindeyiz.'' Van depreminin, büyüklüğü, yüzeye yakın oluşu ve etkilediği alanın genişliği sebebiyle Türkiye genelindeki bütün kurumları ilgilendirdiğini bildiren Karabel, bu nedenle bütün bakanlıkların ve diğer kurumları ilgilendiren çalışmaların yapıldığını kaydetti. Depremle birlikte yıkılan Van ilinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili şehircilik çalışmalarının son aşamaya geldiğine işaret eden Karabel, ''Büyük ve yıkıcı olan depremin bir yandan da önümüzdeki süreçte kentin güzelleşmesi için bir imkan haline geldiğini söyleyebiliriz. Daha sağlam yapılar ve modern şehir adacıklarıyla donatıldığını göreceğiz'' dedi. -İlk köy konutları nisan ve mayıs aylarında teslim edilecek- Karabel, depremden sonra köylerde konutların inşası için AFAD, TOKİ ve Valilikle birlikte Topaktaş, Dağönü ve Özkaynak köylüleri ile anlaşarak köy evlerinin yanındaki araziler üzerinde toplu köy kurulması için anlaşma sağlandığını bildirdi. Bu 3 köy için yapılan ihaleler sonucunda 95'er metrekarelik villa şeklindeki 225 köy evi ve 63'er metrekarelik 225 ahırın ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karabel, bu üç köyün konutlarının nisan ve mayıs aylarında vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti. Depremden önce TOKİ'nin Van'da yüzde 90 bitme aşamasına gelen konutları olduğunu hatırlatan Karabel, ''Bardakçı'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri için 426, Bostaniçi'nde 224 ve Korubaş'ta bin 58 konut bizim için bir şanstı. Bu konutlara vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Buradaki bir takım eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor'' diye konuştu. Bir soru üzerine Karabel, depremden hemen sonra ihalesi yapılan 3 bin 984 konutun inşaatının devam ettiğini belirterek, yapılacak konutların 3 katlı olması nedeniyle daha çok araziye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.