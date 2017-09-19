TOKİ Başkanı Turan Seyrantepe ve Sultanbeyli hastanelerinde inceleme yaptı

İSTANBUL,(DHA)- TOKİ Başkanı Ergün Turan Seyrantepe yapımı devam eden devlet hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Hastaneye 91 bin 140 metrekarelik arazi ayrıldı. 4 Ana Bloktan oluşan hastanenin 1 bağlantı bloğu bulunuyor. Modern tıp cihazlarıyla donatılacak hastanede A blok 19, B blok 10, C blok 12, D blok ise 4 kattan oluşuyor\" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Seyrantepe ve Sultanbeyli’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu. 600 yataklı devlet hastanesi inşaatının toplam kapalı alanı 176 bin 596 metrekare olduğunu söyleyen Turan, \"Hastane içerisinde 163 poliklinik, 600 yatak ve 80 yoğun bakım ünitesi bulunacak. Seyrantepe hastanemizin içerisinde 44 acil servis, 24 ameliyat hane ve 904 araçlık kapalı otopark olacak. Seyrantepe 600 yataklı devlet hastanesi, İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçesi Şişli’nin Huzur Mahallesi sınırları içinde Seyrantepe mevkiinde inşa edildi.Hastane konum itibari merkezi bir yerde bulunuyor\" diye konuştu.

SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİNDE SONA GELİNDİ

Hastanenin tam kapasite ile çalışmaya başladığında Anadolu\'dan gelecek çok sayıda hastaya da hizmet vereceğini ifade eden Turan, \"Yeni hastanemiz havalandırma, ısıtması ve tesisatı ile Avrupa’daki en modern hastanelerle yarışacak nitelikte olacak\" ifadelerini kullandı. Seyrantepe hastanesini inceleyen Turan ve Memişoğlu ardından 400 yataklı Sultanbeyli devlet hastanesini inceledi. İkiliye burada Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Sultanbeyli’nin en büyük sağlık yatırımı olan 400 yataklı devlet hastanesinin kısa zaman sonra hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Turan, “Hastanemizin iç bölmelerinde işlemleri bitirmek üzereyiz. Hastanenin çevre düzenlemesini de hızla tamamlayıp hizmete açacağız\" açıklamalarında bulundu.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi sınırlarında bulunan 400 yataklı devlet hastanesinin oturum alanın 11 bin 082 metrekare olacak şekilde tasarlandığı vurgulayan Turan, “Hastanemizin toplam kapalı alanı 68 bin 848 metrekaredir. Hastaneye ayrılan 52 bin 418 metrekarelik arazide yapılan çevre düzenlemesiyle hastaların ve hasta yakınlarının rahat edebileceği ortamlar oluşacak\" şeklinde konuştu.Hastane inşaatının 17 bloktan oluştuğunu, hasta yatak odalarının tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere tasarlandığını kaydeden Turan, “Bir adedi lokal ameliyathane olmak üzere toplam 11 ameliyathaneye sahip hastanemizde ayrıca 55 hastanın aynı anda tedavi görebileceği biçimde yoğun bakım üniteleri mevcut olacak\" diye konuştu.

TOKİ’DEN 266 HASTANE

Konut üretiminin yanında kamunun ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet verdiklerini vurgulayan Turan, TOKİ olarak son 4 yılda Sağlık Bakanlığı\'na 266 hastane inşa ettiklerini söyledi. Bu hastanelerin, 10 yataktan başlayıp, bin yatağa kadar ulaştığını aktaran Turan, “Bu hastanelerden en önemlilerinden olan Seyrantepe Hastanesi ve Sultanbeyli Hastanesini en kısa sürede tamamlayarak Sağlık Bakanlığımıza devredeceğiz\" diyerek sözlerini tamamladı.

(FOTOĞRAF)