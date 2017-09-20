TOKİ Başkanı Turan: Kentsel dönüşümde düğmelerimizi yeniden iliklemeliyiz

İZMİR,(DHA)- İzmir\'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katılan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, \"Kentsel dönüşümde düğmelerimizi yeniden iliklemeliyiz\" dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı İzmir’de gerçekleşiyor. Kurultaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı. Kurultayın açılışında konuşan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kentsel dönüşüm sürecinin gelecek nesilleri koruyacak bir fedakârlık süreci olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşümde düğmelerimizi yeniden iliklemeliyiz. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın ve özel sektörün büyük çabalarına rağmen gecekondu önleme ve kentsel yenileme konusunda daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır.Kentsel dönüşüme sadece fiziksel bir değişim olarak yaklaşmadığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Kentsel dönüşümde hareket noktası ve değer olarak yer alması gereken en temel boyut insandır. Kentsel dönüşümde sorunun kaynağının; yoğun nüfus artışı, kontrolsüz göç ve plansız gelişme gibi pek çok zincirleme faktörün ortaya çıkardığı sağlıksız kentleşme olduğunu biliyoruz. Ülkemizin tüm şehirlerinde Kentsel yenileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projelerimizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz\" diye konuştu.

\"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİL FEDAKÂRLIK SÜRECİDİR\"

TOKİ’nin 54 İl’de kentsel yenileme programı kapsamında yaklaşık 72,5 milyon metrekarelik alanda aktif projeler yürüttüğünü söyleyen Turan, “Ülkemizin tüm şehirlerinde Kentsel yenileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projelerimizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz. TOKİ olarak şimdiye kadar sadece kentsel dönüşüm kapsamında 135 bin konutu ihale ettik. Bunların büyük bir kısmı bitmiş durumdadır\" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, “Kentsel dönüşüm süreci fedakârlıkla yaklaşılacak bir süreçtir. Onun için tüm paydaşları, kamunun, yapım firmalarının ve vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme gelir elde edici olarak değil fedakârlıkla yaklaşması gerekir. Yani kentsel dönüşüm bir zenginleşme aracı değil fedakârlık sürecidir. Bu fedakârlıkla şehirlerimizi gelecek nesillere teslim etmemiz gerekir\" şeklinde konuştu.

\"İZMİR’DE 17 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ\"

İzmir’in kentsel yenilemede en çok zorlandıkları yerlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Turan, “Ama yine de Çeşme’de başlayan süreçle Torbalı, Kemalpaşa, Selçuk ve Ödemiş’te yoğun bir sosyal konut üretimine başladık. İzmir’de kentsel dönüşüm kapsamında 53,9 hektarlık alanda 4.211 yeni konut inşa ettik. Kentsel dönüşümün yanında TOKİ olarak İzmir’e büyük yatırımlar yaptık ve yapmaktayız. Şimdiye kadar toplamda 17 bin konut, 7 hastane, 20 okul ve diğer sosyal donatılar inşa ettik. Şuanda 1.609 konutun inşaatı devam etmektedir. Yine toplam 30 bin seyirci kapasiteli Karşıyaka ve Göztepe statlarını TOKİ olarak biz inşa ediyoruz\" açıklamalarında bulundu.

\"TOKİ 803 BİN KONUT ÜRETTİ\"

Toplu Konut İdaresi’nin 1984 yılından 2003 yılına kadar 43 konut üretebildiğini söyleyen Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde TOKİ Başbakanlığa bağlandı. 2003 yılından bugüne kadar 803 bin konut rakamına ulaştık. Bu şu demek oluyor; 19 yılda 43 bin konut üretebilen bir idareden 14 yılda 803 bin konut üreten bir idare olduk. Hedefimiz 2023 yılına kadar bir milyon 200 bin konutu ihale etmektir” ifadelerini kullandı.

TOKİ’DEN YATAY, YEREL VE MAHALLE KONSEPTİ PROJELER

İnsanların artık sadece \'barınma\' ihtiyacını gidermek değil, çevre ile etkileşimini artıracağı, kendisine sosyalleşme imkânı sunan sosyal yaşam alanları talep ettiğini vurgulayan Turan, “Son üç yıldır Yatay Mimari, Mahalle Kültürü, Yöresel Mimari gibi yeni konsept projeler ortaya konmuştur. Son yıllarda ihale ettiğimiz tüm projeler bu tasarım anlayışıyla dizayn edilmiştir. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtan binalar artık yükselmiştir. Bunlardan biri Yöresel Mimariyi de içine alan az katlı Çeşme projesidir\" diye konuştu.

Kurultayın İzmir’de yapılmasının da çok önemli bir tarafı olduğunu söyleyen Turan, “Hükümetimiz Hızlı Tren, İstanbul ve Çanakkale otoyolu gibi dev projeleri başlatarak İzmir’le ilgili yatımcılar üzerinde büyük bir moral oluşturmuş ve birçok büyük firma İzmir’de inşaat yatırımlarına başlamıştır. Diğer yandan İzmir hem geçmişi hem geleceği ile bir dünya şehridir. Belki de bizlerin İzmir’e bir de Behçet Necatiğil gibi, Cahit Kulebi gibi, Edip Cansever gibi, Necati Cumalı gibi yani bir şair gözüyle de bakmak, anlamak ve duymak gerekiyor\" diyerek sözlerini tamamladı.

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