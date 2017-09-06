TOKİ Başkanı Turan: Kayaşehir konutlarına ilk gün 2 bin 155 başvuru yapıldı

İSTANBUL,(DHA)- TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan bin 892 konuta ilk günde 2 bin 155 başvuru yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan TOKİ Başkanı Ergün Turan, \"Bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru yapıldı. Bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüceğini gösteriyor\" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından konuta erişmekte zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlar için İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan bin 892 konuta başvurular 05 Eylül tarihinde başladı. Vatandaşların konutlara yoğun bir ilgi gösterdiğini ve ilk günden 2 bin 155 başvuru yapıldığını söyleyen belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza başvuruların başladığı günde ilk gün hemen bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru geldi.Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir. Orta gelirli vatandaşlarımız için ürettiğimiz konutlara olan ilgi sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 20 Eylül tarihine kadar ilgili kamu bankasına yapması gerekiyor.Başvuruların tamamlanmasından sonra 4 Ekimde yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek\" diye konuştu.

\"KONUTLAR ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK\"

79 Şehit yakının ilk günde başvuru yaptığını söyleyen Turan, 106 engelli vatandaşın da konut sahibi olmak için başvurusunu tamamladığını aktardı.Satışa sunulan bin 892 konutun orta gelir grubuna yönelik olduğunu söyleyen Turan, “Projemiz sosyal konut projesi olduğu için hiç konut sahibi olmama şartı arıyoruz. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek. Bizim sosyal konut kavramından anladığımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlara yöneliktir. Geçtiğimiz yıl 65 bin sosyal konut inşa ettik. Dolayısıyla geçen yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımıza 65 bin sosyal konut inşa ettik. Bu yıl şu anda 45 bine yakın konutu ihale ettik. Bu yıl sonu olduğunda 65 bin konut rakamına ulaşacağız. Dolayısıyla yegane hedefimiz hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımıza konut sahibi yapmaktır\" ifadelerini kullandı.

\"BU PROJE FARKLI GELİR GRUBUNDAN İNSANLARI BİR ARADA BARINDIRACAK\"

Kayaşehir bölgesinin Toplu Konut İdaresi’nin İstanbul’daki ilk uygulamalarının yapıldığı yerlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Turan, “Kayaşehir’deki uygulamalarımız yıllar boyunca alt gelir grubuna yönelik yapıldı. Geçmiş yıllarda da yüksek gelir grubuna yönelik özel sektör tarafından projeler yapıldı. Şimdi de biz orta gelir grubuna 2 bine yakın konut arzında bulunduk. Mahalle konseptinden bahsediyorsak bunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Sadece alt gelir grubundan insanların yaşadığı yerde semt, mahalle oluşmaz. Bizim geleneksel mahalle kültürümüz farklı gelir grubundan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Onun içinde bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje farklı gelir grubundan insanları bir arada barındıracak bir projedir” açıklamalarında bulundu.

\"YATAY MİMARİ VE MAHALLE KONSEPTİ İLE BİNALARI İNŞA ETTİK\"

Projenin yatay mimari ve mahalle konsepti ile inşa edildiğini vurgulayan Turan, “Bunu hayal ettik ve bunun gerçekleştiğini görmek sevindirici bir gelişmedir. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar var. Burada okullar bile kurgularken çocuklarımız okullara erişimi yaya ve hatta bisikletler ile erişimi düşünüldü\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL’UN ÖZLENEN SEMTİ OLACAK\"

Satışa sunulan konutların kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

“Burada gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma vardı. Burada yaşayan vatandaşlarımız tamamı bu bölgede konut sahibi yapıldı. Yine bu bölgede Toplu Konut İdaresi’nin kentsel dönüşüm alanında işlemleri devam ediyor. Bunun dışında sosyal konut olarak bin 500 konutumuzun da inşası devam ediyor. Kayaşehir bölgesi şimdi yapılan yeni projeler ile beraber ve sosyal donatılar ile beraber İstanbul için örnek bir yaşam alanı olacaktır. Burada 500 bin metrekarelik bir botanik park iştirak şirketimiz tarafından yapılıyor. Yine iki bin yataklı bir şehir hastanesi başladı. TOKİ olarak ilk etabı 300 bin metrekare olan tamamlandığında 5 buçuk kilometre olacak bir yeşil alan yapıyoruz. Dolayısıyla kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve diğer yatırımlara bakıldığında burası İstanbul’da özlenen semtlerden bir tanesi inşa edilmiş olacak.”

BAŞVURU ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başvuru şartları hakkında bilgi veren Turan, başvuru sahibi vatandaşların öncelikle hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “İki yıl İstanbul’da yaşama ve 18 yaşından büyük olma şartımız var. Bu üç şartı sağlayan vatandaşlarımız başvuru yapma hakkına sahip olacak. Vatandaşlarımız 5 bin lira yatırarak bu kuraya katılabilecek. Çıktığı takdirde bu ücret peşinatlarından düşülecek. Çıkmadığı takdirde bir hafta içerisinde başvuru bedelleri kendilerine iade edilecek.\"

\"İSTANBUL\'DA 2016-2019 YILLARI ARASINDA 20 BİN KONUTUN YAPIMINI HEDEFLİYORUZ\"

İstanbul’daki en büyük konut bölgesi olan Kayabaşı’nda yeni üretimlerinin hızla devam ettiğini söyleyen Turan, “İstanbul için öncelikli hedefimiz 7 bin 500 konut. Pek çok şehrimiz gibi İstanbul’u da depreme hazırlamak durumundayız. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ bundan sonra daha aktif bir rol üstleniyor. Proje ile İstanbul halkına ve bölgede yaşayan vatandaşlara, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda altyapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte çağdaş yerleşim alanı oluşturulmaktadır. İstanbul için öncelikli hedefimiz yedi bin 500 konutun üretimini tamamlamaktır. İstanbul ilimizde 2016-2019 yılları arasında 20 bin konutun yapımını hedefliyoruz\" dedi.

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