TOKİ Başkanı Turan: İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyasına 17 bin 706 vatandaşın başvurduğunu belirterek, \"Vatandaşlarımız 950 milyon 767 bin lira kampanyaya para yatırdı ve borçlarını sıfırladı\" dedi.



\"RAHAT ÖDEME İÇİN SÜREKLİ KAMPANYALAR DÜZENLİYORUZ\"



Vatandaşların yüzde 20 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını ifade eden Turan şunları söyledi, \" Kampanyamıza yararlanan vatandaşlarımızın yüze 70’i borcunu yastık altı diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bu durum, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir.”



\"Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir.\" diyen Turan, şöyle devam etti: \"Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.‘’



TOKİ\'NİN KURULUŞ AMACI VATANDAŞLARI KONUTA ERİŞTİRMEK



TOKİ’nin kurulduğu günden bu yana kuruluş amacının ‘konuta erişmekte zorlanan vatandaşları toplu konuta eriştirmek’ olduğunu dile getiren Turan, 2002 yılına kadar yani 18 yılda idarenin yaklaşık 43 bin konut yaptığını aktardı. Turan, 2002 yılından bugüne kadar ise 800 bin konut imal edildiğinin altını çizdi. Turan, TOKİ’nin dünyada model alındığını dile getirerek, her hafta 3-4 gelişmekte olan ülkeden görüşme talebi aldıklarını söyledi. Kar odaklı çalışmadıklarının altını çizen Turan, 100 liraya mal ettilerse 100 liraya verdiklerini, bunların peşinatlarını aldıktan sonra geri kalan ödemeleri de taksitlendirdiklerini söyledi.



\"İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ\"



TOKİ Başkanı Turan, gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından en önemli sektörlerden biri olduğunu ifade etti ve şunları söyledi “Ülke açısından katma değeri yüksek malların, ihraç edilecek ürünlerin üretilmesi aslolan şeydir. Dolayısıyla sanayi önceliğimizdir. Hedeflerimize ulaşmamız için inşaat sektörü şu an bulunduğundan daha ileride olmalı. İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız.”

(FOTOĞRAFLI)