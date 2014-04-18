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TOKİ Başkanı görevden alındı

Ahmet Haluk Karabel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevinden alınarak, yerine Mehmet Ergün Turan atandı

18 Nisan 2014 12:03

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarındaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ahmet Haluk Karabel başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, onun yerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Mehmet Ergün Turan atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ise açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Karaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Temindar Aytekin, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılıklarına Gülser Ustaoğlu ve Hülya Yavuz, Denetim Hizmetleri Başkanlığına İsmail Yüksektepe ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mustafa Okur getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında da Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer Koca atandı.

 

Erdoğan'ın TOKİ Başkanı'na tepki gösterdiği iddia edilmişti

 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası ortaya çıkan ses kayıtlarında yer alan iddiaya göre, TOKİ Başkanı Haluk Karabel'e Ataşehir’de BİAT inşaata yapılan bir arsa satışını soruyor. Kayda göre, Erdoğan arsa satışı konusunda kendisine bilgi verilmemesine öfkeleniyor ve  “Özellikle kupon yerlerin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın” diyor.
 

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