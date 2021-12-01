TOKİ, baraj nedeniyle yerlerinden olan köylülere inşa ettiği evler için 550 bin TL istedi

Konya'nın Dedemli Köya yeni inşa edilen Bozkır Barajı nedeniyle suları altında kalacak. TOKİ’nin Meram ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde yaptığı evler için köylülerden 550 bin TL istediği belirtildi.

Konya’daki Dedemli Mahallesi, Göksu Nehri üzerinde yapımı tamamlanan sekiz kilometre uzaktaki Bozkır Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından taşınacak. Dedemli Mahallesi'nde yaşayan 1112 kişi ise 110 kilometre uzaklıkta Meram ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde TOKİ tarafından kurulan yeni yerleşkeye taşınacak.

Ancak köylüler, ev ve arsalarının düşük değerle kendilerinden alınmasına karşın TOKİ tarafından yapılan evlerin kendilerine 550 bin TL’ye satılmasına tepki gösterdi.

“Köyde herkes yaşlı, kimse bu parayı ödeyemez”

GazeteduvaR’da yer alan habere göre, Mahallede yaşayanların büyük bir bölümünün yaşlı insanlar olduğunu ve evler için TOKİ tarafından belirlenen bedeli ödeyemeyeceklerini belirten bir köylü şunları söyledi: “Bizim burada çok fazla ekip işleyecek toprağımız yok. Bize tarımsal iskan ve baraj gibi söylemlerle Çarıklar’a yer yaptılar. Bizim burada hayvanlarımız var ve biz bunları zaten götüremiyoruz. Hadi inekleri keçileri sattık diyelim, peki eşekleri ne yapacağız? Onları da dağlara bırakacağız. Biz burada çapayla ekip orakla biçip, sıpayla çeken insanlarız. Biz beden gücüyle burada yaptıklarımızla karnımızı doyuruyoruz. Olmazsa da gurbete gidiyoruz. Ev ve topraklarımızı yüzde 10 eksilme kaydıyla aldılar. Tarlama 6 lira verdiler. Biz de dedik ki ‘sizin bize verdiğiniz fiyattan orayı bize verin. Biz bedava veya karşılıksız bir şey istemiyoruz’ dedik ama bunu kabul etmediler. Bize Çarıklar’ın merasını tahsis ettiler. Mera dediğimiz yer de çorak bir toprak. Burası ekilmez, dikilmez hiçbir şey olmaz. Bize ıslah çalışması yapıp, suyu koyup vereceklerdi. Şu an ne ıslah çalışması var, ne de su var. Şimdi bize bir evi 550 bin lira diyorlar. Burada yaşlılarımız var, bu insanlar nasıl ödeyecek bu parayı? Köyde herkes yaşlı, bunların hiçbiri bu parayı ödeyemez. Burası torunlarımıza miras kalacak. Şimdi çocuklarımızı da sözleşmede kefil yapıyorlar.”

“Vatandaş mağdur edilmiş durumda”

Devletin bu meseleye kâr odaklı bakmaması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, köylülerle bir araya gelerek “Devlet burada sular altında kalacak olan arazileri ve evleri vatandaştan alıyor. Valilik burada vatandaşlara ‘sizlerden sadece inşaatın yapım bedelini isteyeceğiz’ demiş. Çarıklar’da yapılan evlerde metrekare anlamında büyük evler değil. Devlet, evlerden ziyade vatandaştan bir de arsa bedeli istiyor. Bu sağlıklı değil. Vatandaşa tahsis edilen evler için yaklaşık 550 bin TL gibi bir ödemenin çıkarılması, vatandaşlarımızı mağdur etmiş durumda. Bu miktarın makul ve ödenebilir hale gelmesi, devletin bu tür meselelerde kar odaklı değil de vatandaş odaklı çalışması asıl olmalıdır” diye konuştu.