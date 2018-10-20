TOKİ, Aydın'da 177 evi törenle teslim etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Aydın\'ın Kuyucak ilçesindeki 24 bin 185 metrekarelik alana yapılan 177 konut, hak sahiplerine törenle teslim edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve hak sahipleri törene katıldı.

Konuşma yapan Başkan Ertürk, \"TOKİ\'yle yaptığımız işbirliği sonrası, Kuyucak\'ta olmaz denilen, yapılamaz denilen bu projenin tamamlanması sonrasında şimdi sizlere anahtarlarınızı teslim ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah mutluluk içinde, güle güle oturmayı nasip etsin\" dedi.

\"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUYORLAR\"

Milletvekili Yavuz ise 81 ilde hayata geçirdiği projelerle ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ\'nin önemine dikkat çekti. Vatandaşların kira öder gibi ödeme yaparak yeni ev sahibi olduklarını söyleyen Milletvekili Yavuz, \"Tünel kalıp sistemiyle 2+1 ve 3+1 olarak planlanan 177 konut ile alt yapı ve çevre düzenlemeleri yapılmış olan TOKİ evleri, Kuyucak\'ta yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Allah, devletimizden razı olsun. Bu yeni yaşam alanında yeni konut sahibi olan siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, huzur, ferah ve mutluluk içerisinde oturmanızı diliyorum\" dedi.

Evlerinin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise ev sahibi oldukları için büyük sevinç yaşadı. Konutların 117\'si 2+1 ve 60\'ı ise 3+1 olan evlerde verilen peşinata göre aylık ödemelerin 400 ila 800 TL arasında değiştiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI