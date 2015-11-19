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Yaşam

TOKİ amacı dışında kullanılan konutlara el koydu

Trabzon'da dar gelirli aileler için yaptırılan TOKİ konutlarını kiraladıkları veya amacı dışında kullandıkları belirlenen 111 hak sahibinin satış sözleşmeleri feshedildi, daireleri boşaltıldı

19 Kasım 2015 19:56

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dar gelirli aileler için yaptırılan konutları amacına uygun kullanmadıkları veya kiraladıkları belirlenen 111 hak sahibinin satış sözleşmeleri feshedildi, daireler tahliye edildi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında imzalanan protokolle uygulanan "Sosyal Konut Projesi" kapsamında Yıldızlı Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan 396 konutun hak sahiplerine tesliminin ardından bazı dairelerde oturulmadığı, bazılarının amacı dışında kullanıldığı veya kiraya verildiği belirlendi.

 

Eşyalar boşaltıldı

 

Bunun üzerine 111 hak sahibinin sözleşmeleri feshedilerek dairelerinin boşaltılması kararlaştırıldı. Valiliğin kararıyla polisler eşliğinde mahalleye gelen zabıta görevlileri, çilingir yardımıyla kapılarını açtıkları dairelerdeki eşyaları boşalttı. Zabıta görevlilerinin tahliye ettiği konutların bazılarının eşyalı, bir kısmının ise hiç kullanılmadığı ve boş olduğu gözlendi.

 

"Daireleri boşaltma kararını yerinde buluyorum"

 

Mahalle sakinlerinden Yeter Yıldız (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal konutların çok azında ev sahiplerinin oturduğunu, bu nedenle kaloriferlerin yakılmadığını öne sürdü. Dairelerin tahliyesini desteklediklerini belirten Yıldız, "Konut alanlar burada oturmadı. Anahtarı alan perdesini astı veya hiç gelmedi, kapısını kilitleyip gitti. Burada insanların gelip oturmasını bekliyoruz. Herkes oturursa kaloriferimiz de yanar. Devletin oturulmayan daireleri boşaltma kararını yerinde buluyorum" diye konuştu.

 

Bazıları satıldı

 

Dün, valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) uyarılarına rağmen birçok hak sahibinin konutlarında ikamet etmediğinin, dairelerini kiraya verdiklerinin, bazılarının da satıldığının belirlendiği bildirilmişti.

 

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