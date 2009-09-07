TOKİ 60 bin konut yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kayabaşı bölgesinde planlanan 60 bin konuttan 10 bin 110 adet konutun inşaatına başlandı.



TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş, basın mensuplarına Kayabaşı projesine ilişkin bilgi verirken, Kayabaşı Bölgesi'nin Atatürk Havalimanına 17 kilometre, Boğaz Köprüsüne 24 kilometre, Olimpiyat Stadı ve Başakşehir'e komşu konumda bulunduğunu söyledi.

Tıraş, 60 bin konutun 40 bin adedinin TOKİ tarafından yapılacağını, 10 bin 110 adet konut inşaatına başlandığını ve önümüzdeki 3 ay içinde 16 bin konuta ulaşılacağını bildirdi.

Kayabaşı Bölgesi'nin 12 milyon metre kare alanıyla Güngören, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinden daha büyük alana sahip olduğunu dile getiren Tıraş, bu alan içerisinde 158 bin 670 metre kare yeşil alan, 344 bin 615 metre kare kültürel ve halk eğitim tesisi alanı, 527 bin 27 metre kare ilköğretim ve kreş alanı, 257 bin 419 metre kare orta öğretim alanı, 49 bin 262 metre kare meslek lisesi alanı, 302 bin 175 metre kare sağlık tesisi alanı, 2 milyon 700 bin metre kare üzerinde raylı sistem hattı planlandığını anlattı.

Tıraş, kişi başına 36 metre kare yeşil alan sunan projenin, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı inşa edildiğini, günlük enerji ve ısı ihtiyacının büyük kısmının güneş enerjisinden elde edilecek şekilde ve yağmur sularının depolanarak bahçe sulamada kullanılmasının planlandığını belirtti.

Kayabaşı'nın çevreye duyarlı bir uydu kent projesi olmasının hedeflendiğini vurgulayan Tıraş, 40 bin konut stokunun en kısa zamanda bitirilmesinin hedeflendiğini, İstanbul ekonomisine şu an itibariyle 1,5 milyar liralık katkı sağlamış olduklarını kaydetti.

Başvuruların ay başına kadar devam edeceğini belirten Tıraş, şu ana dek 7 binin üzerinde başvuru aldıklarını, alt gelir grubuna 20 binin üzerinde başvuru beklediklerini söyledi.

Tıraş, Kayabaşı Bölgesi'nin “3. Boğaz Köprüsü”nün TEM'e bağlantı yol güzergahında bulunduğunu ifade etti.

Verilen bilgiye göre, CY tipi (1 1) 47,65 metre kare 504 adet yoksul grubu konutun tahmini ortalama fiyatı 280 ay vadeli 28 bin lira olarak belirlendi.

Projede, alt gelir grubuna yönelik konutların tahmini ortalama konut fiyatları şöyle:

“1.702 adet 66,57 metre kare (2 1) 49 bin lira, 743 adet 75,38 metre kare (2 1) 71 bin lira, 2 bin 830 adet 84,87 metre kare (2 1) 79 bin 950 lira.”

1.809 adet C tipi 118,21 metre kare (3 1) sosyal konutların tahmini ortalama fiyatı ise 125 bin lira olarak belirlendi.









