TOKİ 232 iş yeri ile 104 konutu satışa çıkardı

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 25 ilde 232 iş yeri ile 9 ilde 104 adet konutu \'Açık Artırma Yöntemi\' ile satışa sundu.

Açık Artırma, 31 Ekim Çarşamba günü konutlar için saat 10:00’da, iş yerleri için ise 14:00’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

KURASIZ KİRA ÖDER GİBİ KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Açık arttırmaya katılacak alıcılar 9 ilde satışa sunulan 104 konuta başvuruda bulunabilecek. İstanbul Esenler’de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışa sunulan 7 adet 2+1 nitelikli konut 281 bin liradan başlayan fiyatlar ile \'Açık Arttırma Yöntemi\' ile satılacak. Konutlar yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak. Açık arttırma sonucu konut alacak vatandaşlara konut hemen teslim edilecek.

Ankara Keçiören’de Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi kapsamında inşa edilen 73 adet 3+1 ve 4+1 nitelikli konutlar 84 bin liradan başlayan fiyatlar yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin, 96, 108,120 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunulacak.

Alıcılar Şanlıurfa Merkez’de satışa sunulacak 9 adet 2+2 ve 1+11 nitelikli konutlar ise 85 bin liradan başlayan fiyatlardan alabilecek. Teslim süresi 36 ay konutlar yüzde 25 peşin 180 ay vade ödeme yöntemi ile satılacak.

Alıcılar ayrıca, Afyonkarahisar, Bolu, Kırıkkale, Konya, Muğla ve Trabzon şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 120 ay, yüzde 25 peşinat 180 ay, yüzde 50 peşinat 60 ay vade seçenekleri ile alabilecek.

KİRA ÖDER GİBİ İŞYERİ VE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 15 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 60 ay, yüzde 30 peşin 120 ay, yüzde 50 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecekler.

İşyerlerinden bazıları ise şu şekilde; İstanbul Bahçeşehir’de 33-60 metrekare arasında 3 işyeri 490 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 15 peşin 120 ay vade ile satılacak. İstanbul Üsküdar’da 69-150 metrekare arasında 7 işyeri 683 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak. Ankara Altındağ’da 54 14-2500 metrekare arasında 54 işyeri 79 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 50 peşin 60 ay vade ile satılacak. Alıcılar satışa sunulan konut ve işyerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşabilecek.

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