"TOKİ 150 yıllık sarnıcı yıktı, yerine konut dikti"

Tarihçi Ali Yıldız, 2012'de kaleme aldığı 'Göç Kültüründe Yolda Kalan-Sarnıçlar Seyahatnamesi'nde' kayıtlara geçirdiği Antalya Akseki'deki Akalan Sarnıcı'nın 5 yıl sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yıkılarak yerine konut inşa edildiğini belirtti.

Artıkgerçek'te yer alan habere göre “2012'de Akseki'ye yaptığım gezide Akalan'da iki badem ağacının gölgesinde doğu batı istikametinde uzanmış bir su sarnıcı vardı" diyen Yıldız, "Bunun resmini çekip kitabımda yayınladım ve korunması gerektiğine işaret ettim. Aradan geçen beş yılda bu sarnıcın bir TOKİ cinayetine kurban gittiğini üzülerek gördüm. Belediye, araziyi TOKİ'ye teslim etmiş. TOKİ de blok apartmanlar yapmış" dedi.

"Sarnıçlar ranta kurban edildi"

Sadece Antalya çevresinde 100'den fazla tarihi sarnıcın yok edildiğini tespit eden Yıldız, "19. yüzyılda göç yollarında yapılan sarnıçlar ranta kurban edildi” diye konuştu.