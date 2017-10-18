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Tokat'ta yolcu otobüslerinden kaçak sigara çıktı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan iki otobüste yapılan aramada 2 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

18 Ekim 2017 14:26

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan iki otobüste yapılan aramada 2 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesi Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerindeki yol emniyet ve kontrol devriyesi yaptı. Durdurulan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu Y.K.’ye ait valizlerde bin 700 adet, C.T’ye ait valizde ise 610 paket olmak üzere toplamda 2 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilere 23 bin 800 lira para cezası kesildi. Yolcu otobüslerine de Karayolları Trafik Kanunu gereği 918 lira para cezası uygulandı.

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