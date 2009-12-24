Tokat'ta yaralanan asker 1 kilometre yürümüş

T24 - Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki PKK saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Öztürk, saldırıdan sonra yaralı halde bir kilometre yürüyerek köy dolmuşuna ulaştığını söyledi.



Tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden taburcu edilen Uzman Çavuş Yusuf Öztürk, Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki baba evine geldi.



Öztürk, terörist saldırıda ayağına, bacağına, baldırına ve karnına isabet eden kurşunların, vücuduna girip çıktığını, göğsüne bir kurşunun saplandığını, bacak kemiğinde çatlaklar olduğunu, 3 kurşunun ise kafasını sıyırdığını belirterek, mucize eseri kurtulduğunu söyledi.



Saldırının yapıldığı sırada havanın sisli olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:



''Ancak 2 metre önümüzü görebiliyorduk. Kalaşnikof tüfeklerle taradılar. Yaralandıktan sonra silahımın kabzasını karnımdaki yaraya palaska ile sıkıştırarak tampon yaptım. Kısa süre içinde aranabilecek bütün önemli telefonlara bilgi verdim. Daha sonra yaralı halde bir kilometre yürüyerek köy dolmuşuna ulaşmayı başardım. Arkadaşımla kendimizi güvenli bölgeye attık. Saldırıdan hemen sonra yukarıdan Türkçe bir sesle '2 kişi kaçıyor' bağırtısını duydum.''



Bu arada, Öztürk'ü evinde Tufanbeyli Kaymakamı Cevat Uyanık, Belediye Başkanı Recep Balı, Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Rıdvan Gülcü ve Emniyet Amiri Bahadır Sakin ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.