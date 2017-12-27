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Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TOKAT, (DHA) - TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için il genelindeki ormanlara yem bırakıldı

27 Aralık 2017 15:38

TOKAT, (DHA) - TOKAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nce, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için il genelindeki ormanlara yem bırakıldı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında da yiyecek bulabilmesi için harekete geçti. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, yaban hayvanlarına yem desteği sağlamak amacıyla besi yemi, ot, yonca ve sakatattan oluşan 5 ton yemin doğaya bırakılmasını planlandıklarını söyledi. İkinci, \'\'Yılın ilk karı yağıp, doğanın beyaz örtüye bürünmesiyle aralık ayında, ilimizin çeşitli noktalarında yemleme çalışmaları yapılmış ve doğaya yonca türü yemler verilerek, yaban hayatının desteklenmesi amaçlanmıştır. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarından dolayı aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak, can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanlarının popülasyonu da desteklenmektedir. Hayvanlarımıza sahip çıkmak, insani sorumluluğumuz olmasının yanı sıra ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak bakımından da önemli bir görevimizdir. Bu kapsamda, bundan sonra da müdürlüğümüz tarafından kış aylarında, yem ihtiyacını karşılayamayan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları hızla devam edecektir\'\' diye konuştu. 

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