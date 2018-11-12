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Tokat'ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12 Kasım 2018 01:39

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Akgün köyünde meydana geldi. Ormanlık alandan traktörle köye odun götüren İsmail Demir’in (53) kullandığı 60 KA 627 plakalı römork takılı traktör, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Demir’in eşi Nazile Demir (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Demir ile damadı İsa Ateş (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Nazile Demir’in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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