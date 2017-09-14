Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarından Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Sivas\'tan Tokat yönüne giden 64 yaşındaki Şaban Güler yönetimindeki 06 LSK 69 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Kaya Yıldızdal yönetimindeki 60 HE 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaban Güler olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Hanife Güler, Havva Güler, Mustafa Güler, Dursun Güler ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Ulu, Ahmet Furkan Supak ve sürücü Kaya Yıldızdal yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Şaban Güler\'in cenazesi de otopsisi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı

YAVRU KANGAL YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ise kazaya karışan otomobilin LPG sistemini kapatmak için bagaj kısmını açtıklarında bir kutu içesinde yavru kangal köpek buldu. İtfaiye ekiplerinin bagajdan alıp su içindikleri yavru, jandarma ekipleri tarafından alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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