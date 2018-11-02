Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa ilçesindeki bir tekstil fabrikası, son aylarda ülke genelinde yaşanan fiyat artışları sebebiyle çalışanlarının ücretlerine yüzde 10 zam yaptı.

İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının yönetim kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun kararını beklemeden 500 çalışanına yüzde 10 zam yaptı. Alınan kararla fabrikada 1603 lira olan en düşük net maaş 1763 liraya yükseldi.

Çalışanlarının evlerine kafaları daha dinç şekilde gitmeleri için böyle bir karar aldıklarını belirten Fabrika Direktörü Mahir Koçali, \'\'Çalışanlarımızın bizim asıl değerimiz olduğunu bildiğimiz için bir çok konuda çalışanımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile birlikte asgari ücret açıklanmadan yüzde 10’luk bir artış gerçekleştirdik. Normal çalışan bir asgari ücretli bin 600 lira para alıyorsa, ona yüzde 10 zam yaparak şu an içinde bulunduğumuz koşullarda daha rahat çalışmalarını, evlerine daha kafaları dinç bir şekilde gitmelerini hedefledik. Ekonomimiz ciddi anlamda rayına oturacak, buna inanıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gece tankların önüne yatan milletimiz ertesi gün üretime devam etti. Biz ürettikçe var olacak, biz ihraç ettikçe var olacak bir toplumuz. Bunu sağlamak için de elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz\'\' dedi.

3 yıldır fabrikada çalışan işçi temsilcisi evli ve bir çocuk annesi Hacer Bekol ise \'\'Ekonomik krizden dolayı bize yüzde 10’luk bir zam yapıldı. Çok mutlu olduk. Sevindik. Firmamız bize hep destek oluyor\'\' diye konuştu.

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