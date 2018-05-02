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Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 15:01

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Erba ilçesinde K.G. ve S.Y.\'nin tarihi eser satışı yapmaya hazırlandığı ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Karayaka beldesi, Karakışla mezrasında A.K.\'nın evine gittikleri belirlendi. Ekipler operasyon düzenleyerek evde arama yaptı. Aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 yönlendirici dedektör, 3 sikke, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantısı bulunan M.T. isimli kişinin ilçe merkezindeki işyerinde ise 114 sikke ve 41 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirdi. K.G., S.Y., A.K, ve M.T. gözaltına alındı.

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