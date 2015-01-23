Tokat'ta susuzluktan 'özel hayatları' biten gençler köyü terk etti

Tokat’a 120, Zile ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Yozgat’a sınır durumunda bulunan Şeyh Köyü’nde yaşanan su sıkıntısına köylüler tepki gösterdi. Köy meydanında hayvanların su içtiği yere akan borudan su alarak bidonlarla su taşıyan kadınlar zor günler geçiriyor. Köy Muhtarı Selim Uzal, 3 aydır yaşadıkları su sıkıntısı nedeni 75 haneli köyün 22 haneye düştüğünü kaydetti. Köyde genç nüfusun kalmadığını ifade eden Muhtar Uzal, “Bil hassa gençler özel hayatları olmadığı, banyo yapamadıkları için köyü terk ettiler" dedi.

İHA'dan Nurhan İçmez'in haberine göre, köyde şuan sadece yaşlıların olduğunu belirten Uzal, "3 aydır sularımız düzenli olarak akmıyor. Cazibe ile köyümüze getirdiğimiz suyun kuraklık nedeni ile kurudu. Biz cazibeli su kullandığımız için kuyudan su çeken pompayı kullanmıyorduk. Pompayı çalıştırmak istediğimizde elektriğinin kesik olduğunu fark ettik. Bize borcumuz olmadığı halde geriye dönük olarak borç çıkarıldı. Şimdi köydeki hane sayısı da düştüğü için 4 bin 800 lirayı kimden tahsil edeceğiz. Köyde kimse kalmadı” diye konuştu.

'Kadınlarla erkekler arasındaki su nedeniyle huzursuzluk başladı'

Köy halkından Mehmet Çalışkan, su yüzünden kadınlarla erkekler arasında problem yaşanmaya başlandığını ifade ederek, “Aileler arasında huzursuzluklar başladı, nerdeyse cinnet ve boşanma sıkıntıları yaşanacak. Erkekler işine mi gitsin su mu taşısın, köyde yaşlı kadınlar kaldı. Evlerimizde sular akmıyor hangi dönemde yaşıyoruz. Kadınlarla erkekler arasındaki su nedeniyle huzursuzluk başladı. Gece yaşantısı bitmek zorunda, su olmayınca insan yıkanamayınca ne yapsın, ilişki olabilir mi? Türkiye’de demokrasi varsa biz hizmet bekliyoruz” dedi.