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Tokat’ta STK'lardan Kudüs protestosu

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ta sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto etti

07 Aralık 2017 17:41

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ta sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto etti.
Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 25 sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir, bizim kalacak\', \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\' pankartları ile tekbir getirdi ve \"Kudüs\'e selam, direnişe devam\", \"Tokat’tan Kudüs\'e direnişe bin selam\" diye sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Koordinatörü Hasan Sarman, şöyle dedi:
\'\'Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzenin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa, Bosna’da yaşanan soykırım hafızalarımızda tazeyken, Suriye’de her gün bir insanlık dramı yaşanırken, milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Bir yandan gönül coğrafyamızda ölümler yağdırırken, bir yandan kutsallarımız çiğnenip, topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın son noktası olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump’ın aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist temelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, saldırgan medeniyetin mensuplarını birazcık da olsa insanlığa davet ediyoruz.\'\'

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