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Tokat'ta sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı 

TOKAT, (DHA) - TOKAT'tın Niksar ilçesinde, yoğun sis nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21 Şubat 2018 18:32

TOKAT, (DHA) - TOKAT\'tın Niksar ilçesinde, yoğun sis nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde Tokat-Niksar karayolu üzerinde Musapınarı köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat\'tan Niksar istikametine seyir halinde olan Şeref Yancı (40) yönetimindeki 60 SB 099 plakalı otomobil, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunanlardan Fatma Doğru Er (80) yaralı olarak kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Şeref Yancı ve eşi Emine Yancı (46) da aynı hastanede tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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