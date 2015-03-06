Tokat'ta polisten Van Gogh operasyonu

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da yaşayan M.A.'nın, Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğu iddia edilen 'Yaşlı adam sopayla' adlı eseri satmak için internet üzerinden alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine alıcı gibi davranarak bu kişiyle temasa geçti. Tokat'a çağrılan kişiyle kent merkezinde buluşan ekipler, pazarlık sırasında tabloya el koydu. Gözaltına alınan M.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserin incelenmesi için uzmanlardan yardım istendi. Yapılan ilk incelemede eserin orijinal olabileceği yönünde bilgi verildi. Eserin, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yetim adam' tablo serisi arasında yer alan ve orjinal adı 'Old man with a stick' olan eserin fırçayla yapılmış renkli tablosu olduğu ileri sürüldü. Polisin elinde bulunan tablonun uzmanlarca bir kez daha incelenerek ünlü ressama ait olup olmadığının kesinleştirileceği açıklandı. Aynı eserin kara kalem çalışmasının Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Van Gogh müzesinde sergilendiği kaydedildi.



1853'te doğan ve 1890'da 37 yaşında ölen Van Gogh'un eserleri, bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.

