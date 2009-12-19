Tokat'ta PKK operasyonları sürüyor

T24 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı terörist saldırısının ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor.



Reşadiye, Koyulhisar ve çevresinde yürütülen operasyonlara, özel harekat timleri de katılıyor. Sivas Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, Reşadiye'nin komşu ilçesi Koyulhisar kırsalında arama-tarama faaliyeti yürütüyor.



Faaliyetlerini ilçenin dağlık ve yüksek kesimlerinde yürüten özel harekat timleri, zırhlı araçlarla bölgeyi tarıyor. Teröristlerin yakalanması için Kelkit Vadisi'nde yürütülen operasyonel çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor.