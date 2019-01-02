Tokat'ta pazar çantası yok satıyor

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta poşetin paralı olmasıyla birlikte pazar çantaları yoğun bir taleple karşılaştı. Dükkanlardaki stoklar tükendi.

1 Ocak\'tan itibaren naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamanın başlamasıyla, alış verişlerde kullanılan pazar çantalarına rağbet arttı. Kentte ortalama 5 TL\'ye satılan pazar çantalarına talebin arttığı ve stokların tükendiği öğrenildi.

Meydan Çarşısı\'nda esnaf olan İbrahim Urgancı, \"Şu anda pazar çantalarını bitirdik. Devamı gelecek. İnsanlar marketlerde poşet ücretli olunca pazar çantalarına rağbet gösterdi. Çok talep var. Soran çok. Daha önceden de satıyorduk fakat satışlarımız azdı. Ama şimdi talep çoğaldı\" dedi. Pazar çantası almak için dükkanları gezen Sercan Özen ise, \"Köpeklerim ve sokak hayvanları için kemik alıyorum. Bugün kemiğe para vermedik poşete para verdik. Gelmişken pazar çantası alayım dedim. Hiçbir yerde yok, kalmamış\'\' diye konuştu. Pazar çantasını bir ay önceden aldığını söyleyen Bahattin Kılıç, \'\'Pazar çantaları poşetler gibi kaybolmuyor. Poşetlerin ücretli olması temizlik açısından da iyi bir şey\'\' ifadelerini kullandı.

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