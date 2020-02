Tokat'ta otomobilin çarptığı at telef oldu, 2 kişi yaralandı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta otomobil, aniden önüne çıkan sahipsiz ata çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkiinde meydana geldi. Tokat’tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil, aniden yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, at ise telef oldu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Telef olan at ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

