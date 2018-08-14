Tokat'ta 'Nineden toruna bayram mendili' projesi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından eski bayram geleneklerini gençlere unutturmamak için hazırlanan, \'Nesilden nesile, nineden toruna bayram mendilleri\' projesi kapsamında içerisine maniler yazılı kağıtlar konulan mendiller, gençlere dağıtılacak.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki kursiyerler tarafından üzerleri işlenerek eski geleneği yaşatmak için hazırlanan bin mendil, içerisine konulacak manilerle Tokat Halk Eğitim Merkezi\'nde eğitim alan kursiyerlere, kuran kurslarındaki çocuklara, huzurevindeki yaşlılara, gençlik merkezindeki gençlere dağıtılacak. Projedeki amaçlarının eski bayram törelerini gençlere unutturmamak olduğunu söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, \"Günümüze baktığımız zaman teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok değerlerimizin kaybolduğunu görüyoruz. Özellikle mendil kültürünün Türk kültüründe çok önemli bir yer aldığını görüyoruz. Bu mendillerimizin çocuklarımıza okula giderken, bayramlarda içine harçlık konularak verildiğini ve böyle naif düşüncelerle geçmişten gelindiğini görüyoruz. Biz de buradan yola çıkarak Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu geleneğin yaşatılması, gündeme alınması ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırladık. Bu projede yaptığımız mendilleri huzurevlerine, gençlik merkezindeki çocuklara, Kuran kurslarındaki çocuklara, anaokulu öğrencilerine dağıtacağız. Mendilleri yaparken de yaptığımız araştırmalarda Anadolu\'daki motifleri kendimiz tezgahlarımızda dokuyarak, mendillerin üzerine nakşederek hazırladık. Şu anda bin adet mendilimizi dağıtacağız. Bayramı birkaç gün önceden kutlamak istiyoruz. Bu alanda da farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum\" dedi.

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