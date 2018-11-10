Tokat'ta Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı\'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Bir inşaatın 5\'inci katında çalışan işçiler de 09.05\'i gösterdiğinde sirenle birlikte saygı duruşuna geçti.

​Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'nci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Tokat Valiliği, Tokat Garnizon Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve CHP İl Başkanlığı çelenk koydu. Saat 09.05\'te, çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına 100 metre uzaklıkta bulunan inşaatın 5\'nci katında çalışan işçiler de siren sesi ile işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

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