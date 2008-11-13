Tokat'ta minibüs dereye uçtu: 7 ölü

İstanbul'daki bir düğünden dönen iki ailenin içinde bulunduğu minibüs, Tokat'ın Erbaa İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada 7 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.





Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Niksar- Erbaa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'daki bir yakınlarının düğününden dönerek Sivas’ın Akıncılar İlçesi'ne giden 46 yaşındaki Bekir Minnetoğlu'nun kullandığı 58 SC 425 plakalı minibüs, Gürçeşme Bökasabası, Elçidere Köprüsü'nü geçerken, kontrolü yitirince araç dereye yuvarlandı. Yaklaşık 15 metrelik yükseklikten dereye uçan minibüste bulunan 6 kişi öldü. Kazada yaralanan 2 kişi yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüste şoför Bekir Minnetoğlu’nun yanı sıra 45 yaşındaki Aynur Minnetoğlu, 47 yaşındaki Mevlüde İnan ve 20 yaşındaki Aynun İnan öldü. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Melik İnal da kurtarılamadı. Ölen diğer 2 kişi ile yaralının kimlikleri henüz tespit edilemedi. Dereye düşen minibüsün çıkarılması için de ekipler seferber olurken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.









