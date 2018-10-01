Tokat'ta köylüleri korkutan 'dev yılan' iddiası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Batmantaş köyünde, bazı kişilerin arazide, dev boyutlarda yılan gördüğünü öne sürmesi, köylüler arasında korkuya neden oldu. \'Dev yılan\' iddiası üzerine yetkililerce bölgeye fotokapan kurularak, araştırma yapıldı; ancak hayvana ait ize rastlanılmadı.

Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Batmantaş köyünde, iddiaya göre, metrelerce uzunlukta yılan görüldü. \'Dev yılan iddiası\', kısa sürede köylüler arasında yayıldı. Batmantaşlılar, araziye giderken veya çocuklarını dışarı çıkarırken, korkmaya başladı. Çevre köylülerden de dev yılan görüldüğü yönünde söylentiler gelince panik, daha da arttı. Batmantaş köyü sınırlarındaki şirkete ait rüzgar santralinde çalışan Oğuzhan Güren, iş arkadaşı Kemal Kaya\'yı köye bıraktıktan sonra dönerken, yılanı gördüğünü ve çok korktuğunu öne sürerek, şunları söyledi:

\"Köyde bu yönde anlatılan bir yılan efsanesi vardı ve açıkçası pek inanmadığım bir şeydi, görene kadar. İnanmasam da yine de bakıyordum gelip, geçerken oraya. Ben de yılanı gördüm. Görülmeyecek gibi bir şey değil zaten. Yaklaşık 3,5- 4 metre. Bacak kalınlığında bir yılandı. Gördüm ve yılan fobim olduğundan dolayı aracın içerisinden sadece bakabildim. Ondan sonra oradan uzaklaşma hissiyatı duydum ve uzaklaştım oradan. Ertesi gün iş arkadaşımla görüştüm. Kendisi de görenlerin anlattıklarını söyledi. Aynen benim söylediğim gibi onlar da o şekilde görmüşler. Tarlalarını ekip biçerken veya tesadüf oradan geçerken aynı şekilde benim gibi karşılaşmışlar. Ama yılana herhangi bir zarar vermek istemedim. Orada benim tahminim gölet yapımında muhtemelen yuvası tahrip oldu. Tahrip olduğundan dolayı o şekilde köye yakınlaştı. Çünkü o yılanın bu boyutlara gelebilmesi için uzunca bir zaman geçmesi gerekiyor. Şimdiye kadar herhangi birisine zarar vermişliği de yoktu. Ben de zarar vermek istemedim.\"

​\'ENİŞTEM GÖRDÜ, HASTA OLDU\'

Köy sakinlerinden Kemal Kaya ise iş arkadaşının olayı kendisine anlattığını belirterek, \"Köyde başka görenler de oldu. Yonca biçen arkadaşlar görmüş. Eniştem gördü. Muhtar gördü. Eniştemin kaybolan danasını aramaya gidince görmüş. Eniştem 1,80 boylarında, yemin ediyor; \'Boyumca yükseldi, kafasını uzattı, dilini çıkardı. Ben de geri geri taş yığınlarının oraya doğru ilerledim, saldırırsa taş atarım\' diye anlattı. Kendisi bu olaydan sonra hastalandı. Biz buna şahidiz. 1 hafta- 10 gün yattı. \'Gözümü kapattığım zaman yılanın siması gözümün önüne geliyor\' diyor. Köyde çok büyük korku var. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı çıkaramaz olduk. Korkudan bağa bahçeye gidemez olduk\" diye konuştu.

\'UFAK TEFEK YILANLAR GÖRÜLÜYORDU\'

Köy sakinlerinden Hatice Demirci (68) de yılanı komşusunun gördüğünü dile getirerek, \"Uzunluğu 2- 3 metre var, diyorlar. Kalınlığı da bir bilek kadarmış. Ne derece doğru, bilmem tabi. Bunu görenlerden bir çocuk çok korkmuş. Korkudan bir zaman konuşamamış. Dili tutulmuş çocuğun. Ama yine ben kendim görmediğim için emin değilim. Gerçeklik payı olabilir. Ufak tefek yılanlar hep görülüyordu. Ama dendiği kadar büyük olacağını da sanmıyorum. Bu olaydan dolayı köyde bir tedirginlik var. Otlar biçilmeden, yoncalar biçilmeden önce bir tedirginlik oldu\" dedi. Köy sakinleri ile yoldan geçenlerin, yılanı gördüğünü anlattığını kaydeden Cevat Demirci (76) de eskiden ufak yılanlar olduğunu, bu kadar büyük yılanın görüldüğünü ise ilk defa duyduğunu söyledi.

Öte yandan köylülerin iddiası üzerine yetkililer tarafından 1,5 ay önce bölgeye fotokapan kurularak, araştırma yapıldı; ancak iddia edilen yılana ait ize rastlanılmadı.

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