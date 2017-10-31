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Kültür-Sanat

Tokat'ta kitap fuarı açıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı

31 Ekim 2017 17:00

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen \'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı.
Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen \'Tokat Kitap Günleri’ için Cumhuriyet Meydanı\'nda program düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi(GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Balkanı Eyüp Eroğlu, Tokat\'ın alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı olduğunu söyledi. Başkan Eroğlu, şöyle dedi:
\"Bir çok çalışmalar birçok kültürel faaliyetler ya da bir çok projeler yapılır. Ama bence en değerlisi, en önemlisi ve en verimlisi de bugün burada açılışını yapacağımız kitap fuarı diye düşünüyorum. Çünkü bugün dünyada en önemli, değerli varlık ne desek, bunların başında bilgi gelir. Eğer bilgi sahibi iseniz, bilgi toplumu iseniz, eğer ilimle, irfanla yoğruluyor iseniz o zaman geleceğinizde emin ellerde demektir. Okuyan okumayı çok önemseyen bir dinin mensuplarıyız. Yine ilme çok önem verende bir ecdadın torunlarıyız. Bugün onların torunları olarak bize düşen görev, en başta geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, bilim anlamında çağı yakalamak ve geleceği bu anlamda daha iyi kucaklamak bizlere düşen vazifelerin en başında gelir.\'\'
Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından Vali Toraman ve protokol üyeleri kitap fuarını gezdi.
Fuar kapsamında 85 yayınevi ve 1 milyon kitap halkla buluşacak. Açılan kitap günleri programında bir çok yazarın katılımıyla konferans, şiir dinletisi, söyleşi ve imza programı gerçekleştirilecek.

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