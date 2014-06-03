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Yaşam

Tokat'ta kene can aldı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, yaşamını yitirdi

03 Haziran 2014 08:25

Tokat'ta kene tarafından ısırılan bir vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ölen Fevzi Dursun'un (32) cenazesi, merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde kılınan cenaze namazının ardından sağlık ekiplerinin gözetiminde tabutla toprağa verildi.

Dursun'un, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan bir gün sonra rahatsızlandığı ve Tokat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından GOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Tokat Halk Sağlığı Müdürü Cihat Zülfüoğulları, arazide çalışan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade ederek, "Tarlada çalışan vatandaşlarımız akşam eve geldiklerinde vücutlarında mutlaka kene kontrolü yapsın. Eğer kene yapışmışsa hemen sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

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