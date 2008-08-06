Tokat’ta kazılar 2009’da başlıyor

Orta Karadeniz Bölgesi klasik çağ kenti Komana Pontika'nın lokasyonunu belirlemek, kentsel dokusunu anlamak amacıyla Tokat'ın Gümenek Hamamtepe bölgesinde 2004 yılında başlatılan projede kazı çalışmalarına 2009 yılında başlanacak. Antik kentin gün ışığına çıkarılarak turizme kazandırılmasının hedeflendiği projede 2004 yılından beri Komana Antik Kenti ve çevresinde yüzey araştırması yapılıyor.



Bölgedeki yüzey araştırmasının tamamlanmasının ardından gelecek yıl kazı çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Proje Koordinatörü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Erciyas, ''Bölgede arkeolojik ve jeofizik çalışmalar yapıyoruz. 2009 yılından itibaren Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlayacağız. Kazı çalışmaları başladığında Tokat için Komana Antik Kenti çok önemli bir değer olarak ortaya çıkacak'' dedi. Antik kentin gün yüzüne çıkmasının Tokat'a özellikle turizm, kültür ve eğitim alanlarında büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Erciyas, şunları kaydetti:



''Komana Antik Kenti aslında MÖ 2500'lere kadar gittiğini tahmin ettiğimiz kutsal bir tapınma merkezi. Anadolu'ya özel bir tanrıça, savaşçı, verimlilik tanrıçası, ''Ma'' adında tanrıçaya adanmış kutsal merkez. Bu kutsal merkez aynı zamanda çok da önemli bir ticaret merkezi. Doğu'dan Batı'dan ana yolların geçtiği festival zamanlarında ticaretin en yüksek düzeye ulaştığı bir merkez. İnşallah 2009 yılından itibaren başlayacak kazılarla antik kent hakkında daha çok bilgi edineceğiz.''



Tokat Valisi Recai Akyel ise şu anda antik kentle ilgili yüzey araştırması çalışmalarının yapıldığını belirterek, ''Daha sonra bir plan program dahilinde kazı çalışmaları başlayacak'' dedi. Akyel, Tokat'ın tarih, kültür ve doğa turizminde gelişmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.



Klasik çağ kenti Komana Pontika



Mitridat Krallığı'nın idaresinde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluk döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika'nın tarihte Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal alan olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda çevre bölgeler için bir ticaret merkezi görevi gördüğü ifade edilen bölgenin, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi akınına uğradığı kaydediliyor.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklendiği kaydedilen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi klasik çağ kenti Komana Pontika'nın lokasyonunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında başlatıldı.



(AA)