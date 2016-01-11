Tokat'ta kaybolan iki çocuğu bulmak için baraj suyu kesildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 14 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ve 8 yaşındaki Bayram Erol'ı arama çalışmaları kapsamında bu sabah bölgedeki Kılıçkaya Barajı’nın kapakları kapatıldı. Su seviyesi düşürüldükten sonra Kelkit Çayı’nda yeniden arama çalışmaları başladı.

DHA’dan Mustafa Turapoğlu’nun haberine göre; Reşadiye’nin Çermik Mahallesi’nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık günü saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için dışarı çıktı.

Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla günlerce arama çalışması yaptı. Ancak, çocuklar aradan geçen 14 güne rağmen bulunamadı.

Yeniden çalışma başlatıldı

İlk günden itibaren çalışmaların yoğunlaştığı Kelkit Çayı’nda bu sabahtan itibaren yeniden arama yapılmasına karar verildi. Sivas’ın Suşehri İlçesi’ndeki Kelkit Çayı üzerindeki Kılıçkaya Barajı’nın kapakları kapatılıp, su seviyesi düşürüldükten sonra Kelkit Çayı’nda yeniden arama çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 25 kişilik AFAD ekipleri sabah saatlerinde çocukların en son görüldükleri Kelkit Çayı kenarında bir araya geldi. Tokat AFAD Müdürü Turan Uzun, ekiplere yapılacak olan çalışma hakkında bilgi verdi. Daha sonra 4 kişilik AFAD ekibi, su seviyesi düşen Kelkit Çayı’na indirilen bot ile arama çalışmalarına başladı. Diğer ekipler ise gruplara ayrılarak çayın her iki kısmında çalışmalara katıldı. Reşadiye’de hidroelektrik santralin bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alanın bugün yeniden taranacağı bildirildi. Aramalara ayrıca UMKE ekipleri de katıldı.

“Dağı taşı aradık ama...”

Bu arada sabah saatlerinde başlatılan çalışmaları Dursun Kağan Taşçı’nın amcası Halil Taşçı da takip etti. Üzüntülü olduğu görülen amca Halil Taşçı, çocukların kaybolmasının 14’üncü günü olduğunu söyleyerek, "Kelkit Çayı’nda hala aramaktayız. Dağı, taşı aradık bir sonuç alamadık. Emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Aramadığımız yer kalmadı. Her yeri didik didik ettik. Her sabah buralar soğuk" dedi. Amca Taşçı, ’Çocuklar kaçırıldı mı?’ sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Şu anda her şey aklımıza geliyor. Kelkit Çayı’nı, dağı aradık çıkmadı. İhtimaller ona yönlendiriyor. İnşallah sağ salim gelirler. Umutla bekliyoruz."

Kaymakam: İpucuna rastlanmadı

Bu arada Ankara'dan gelen uzman ekipler de çalışmasını sürüyor. Polis ekiplerinin ilçenin farklı yerlerindeki kameraların görüntülerini incelediği öğrenildi. Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Ankara'dan gelen uzman ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

İki çocuğu arama çalışmalarının 14 gündür devam ettiğini belirten Erdem, "İlk hafta yaklaşık 200 kişilik bir ekiple arama tarama çalışmaları yaptık. Daha sonra havadan tarama çalışmaları yaptık. Bugün 25 kişilik AFAD ekipleri su üstünde botla ve Kelkit Çayı'nın 30 kilometrelik alanında arama tarama çalışması yaptılar. Şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye ulaşamadık. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor" dedi.